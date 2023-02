Im Video: Traumtor rührt Menschen bei FIFA-Gala zu Tränen

Mit seinem Traumtor per Fallrückzieher hat der beinamputierte Pole Marcin Oleksy für einen emotionalen Höhepunkt bei der FIFA-Gala The Best gesorgt. Der 35-Jährige wurde am Montagabend für den Treffer im Spiel der nationalen Amputierten-Liga seines Heimatlandes für Warta Posen mit dem Puskas-Award für das schönste Tor des Jahres 2022 ausgezeichnet.

Die Gäste im Salle Pleyel in Paris reagierten mit Jubel, großem Applaus und reichlich gezückten Taschentüchern, als der Video-Clip der spektakulären Aktion mehrfach gezeigt wurde. Oleksy ließ bei der Abstimmung unter anderem den sehenswerten Scherenschlag-Treffer des Brasilianers Richarlison bei der WM in Katar im Gruppenspiel gegen Serbien hinter sich.

: This goal from Marcin Oleksy has won the FIFA Puskas 2022 award! pic.twitter.com/X1eTS6Js2u — EuroFoot (@eurofootcom) February 27, 2023

Oleksy hatte sich bei der Aktion auf seinen Krücken in die Luft geschwungen und den Ball rückwärts zum Tor in die Maschen geschossen. (dpa/lmm)