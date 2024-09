Im Urlaub: Nationalstürmer stürzt vom Balkon

Der saudi-arabische Nationalspieler Fahad Al-Muwallad liegt nach einem Sturz von einem Balkon in Dubai auf der Intensivstation.

Das teilten die Behörden in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten am Sonntag mit, ohne genauere Angaben zum Gesundheitszustand des 30-Jährigen zu machen. Der Vorfall soll sich bereits am Donnerstag während eines Urlaubs in dem Emirat zugetragen haben.

Al-Muwallad verpasste WM in Katar wegen Dopingsperre

Nach Angaben des Medienbüros der Regierung von Dubai fiel der Stürmer vom Balkon seiner Wohnung im zweiten Stock. Das saudische Konsulat in Dubai bestätigte in einer Erklärung auf X, dass es über einen „Unfall in Muwallads Privatwohnung […] am Donnerstag“ informiert wurde. Das Konsulat verfolge „die mit der Polizei durchgeführten Ermittlungen“.

Al-Muwallad bestritt bislang 74 Länderspiele für Saudi-Arabien und erzielte dabei 17 Treffer. Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar hatte er aufgrund einer Dopingsperre verpasst. (aw/sid)