Im Retro-Look: Bayern präsentiert neues Champions-League-Trikot

Der FC Bayern hat am Montag sein neues Champions-League-Trikot für die Saison 2024/25 enthüllt, das mit einem nostalgischen Design aufwartet. Das Trikot greift ein historisches Vereinswappen sowie das legendäre Trefoil-Logo von Adidas auf und verbindet dies mit einem modernen Retro-Look.

Das diesjährige Champions-League-Trikot vereint das traditionelle Rot-Weiß des deutschen Rekordmeisters mit einer subtilen All-Over-Rautengrafik. Auf der Vorderseite prangen das Emblem, das der Verein in den 1970er Jahren trug, sowie das ikonische Trefoil-Logo von Adidas. Weitere Design-Details wie der flach gestrickte Polokragen und der Schriftzug „FCB“ im Nacken runden das Outfit ab.

„Verschmelzung von Mode und Fußball“

Der Verein erklärte, dass der Polokragen und die Farbgebung des Trikots an Münchens Ruf als „nördlichste Stadt Italiens“ erinnern sollen, und betonte, dass das Trikot nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch als modisches Statement fungieren soll. Adidas bezeichnet das Design als eine „Verschmelzung von Mode und Fußball“.

Leroy Sané im neuen Champions-League-Dress des Rekordmeisters instagram.com/fcbayern Leroy Sané im neuen Champions-League-Dress des Rekordmeisters

Das besondere Trefoil-Logo, das seit Jahrzehnten ein Symbol für modernen Streetstyle ist, wird in dieser Saison nur für die Top-5-Vereine von Adidas eingesetzt. Neben dem FC Bayern gehören dazu auch Real Madrid, Juventus Turin, der FC Arsenal und Manchester United.

Premiere bei den Bayern-Frauen

Premiere feiert das neue Trikot am 20. August, wenn die Frauenmannschaft des FC Bayern in einem Freundschaftsspiel gegen Juventus Turin antritt. Das Herrenteam wird das Trikot zum ersten Mal beim Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg am 1. September in der Allianz-Arena tragen.

Olises Nummer bekanntgegeben

Außerdem gab der FC Bayern bekannt, dass Neuzugang Michael Olise in der kommenden Saison die Rückennummer 17 tragen wird, die zuletzt Bryan Zaragoza gehörte, der aktuell an den spanischen Klub CA Osasuna ausgeliehen ist.

Vor Olise, der in München einen Vertrag bis zum Sommer 2029 unterschrieben und angeblich rund 60 Millionen Euro Ablöse inklusive Bonuszahlungen gekostet hat, trugen unter anderen Jérôme Boateng und Mark van Bommel die 17. Olise spielte mit Frankreich ein starkes Olympia-Turnier und unterlag mit seiner Mannschaft erst im Finale Spanien. (dpa/bv)