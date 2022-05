„Liverpool im Elferschießen“: Das sind die Champions-League-Tipps der Sport-Stars

Das Finale der Champions League am Samstagabend (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Paris sorgt in der gesamten Sportwelt für großes Interesse. Unter anderem die Tennis-Stars Alexander Zverev und Rafael Nadal, die gerade selbst in Paris bei den French Open antreten, erklärten, wem sie im Finale die Daumen drücken. Ein deutscher Nationalspieler sagt unterdessen ein Elfmeterschießen voraus.

Der Spielplan bei den French Open meint es gut mit Rafael Nadal. Weil für den 13-maligen Paris-Champion am Samstag kein Tennis-Match im Stade Roland Garros ansteht, kann er am Abend in aller Ruhe zum Champions-League-Endspiel ins Stade de France gehen. Nadal ist großer Fan von Real Madrid und hatte sich bereits vor der Auslosung Tickets für die Begegnung der Königlichen gegen den FC Liverpool gesichert.

„Wenn ich mich gut fühle, gehe ich auf jeden Fall ins Stadion. Und ich erwarte, dass es mir gut geht“, sagte Nadal. Sein nächstes Spiel bei den French Open steht dann erst am Sonntag gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime an.

Champions-League-Finale: Zverev fiebert mit Klopp

Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev drückt hingegen Jürgen Klopp und dem englischen Traditionsverein FC Liverpool die Daumen für das Finale. „Das sind beide nicht meine Mannschaften, aber wenn ich jetzt wählen müsste, dann würde ich um einen Zentimeter Liverpool wählen, weil ich einfach so ein riesen Klopp-Fan bin“, sagte Zverev nach seinem Achtelfinaleinzug bei den French Open bei Eurosport.

Für den Hamburger wäre der Erfolg der Reds ein verdienter Lohn für eine herausragende Saison. „Die haben die Premier League nicht gewonnen, und ich finde, das haben sie sich in diesem Jahr wirklich verdient. Deswegen gönne ich ihm einfach die Champions League“, sagte Zverev. Liverpool hat im Meisterschaftsrennen nur einen Punkt hinter Manchester City Platz zwei belegt, dafür aber den FA Cup und den Liga-Pokal gewonnen.

Zverev hat Tickets für das Finale im Pariser Stade de France, wird sich aber das Spiel nur im Hotel vor dem Fernseher anschauen. „Ich spiele hier einen Grand Slam und werde am nächsten Tag spielen. Das wird bis Mitternacht gehen, das ist viel zu spät“, sagte Zverev.

Champions League: Thomas Müller tippt auf Liverpool

Bayern-Profi Thomas Müller drückt zwar keinem der beiden Teams explizit die Daumen, hat aber einen Favoriten auf den Sieg: Müller tippt auf einen Erfolg des FC Liverpool. „Vom Gefühl her hat man den Eindruck, Liverpool ist besser“, sagte der mit dem FC Bayern München im Viertelfinale ausgeschiedene Müller im Trainingslager der Nationalmannschaft in Marbella. Diesen Eindruck teilt auch Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß: Er sieht die Reds als Favoriten, „weil ich denke, dass Liverpool ein Quäntchen besser ist“.

Stichwort Quäntchen: Mit einem ganz engen Spiel rechnet auch Thomas Müller. „Wenn man sieht, was Real sowohl in der Liga gemacht hat als auch vor allem in der Champions League, würde ich Madrid nicht abschreiben“, sagte Müller, der selbst mit dem FC Bayern zweimal in Europas Königsklasse triumphieren konnte: „Deswegen sage ich: 2:2 – und im Elfmeterschießen gewinnt Liverpool.“

Müller mochte sich im Trainingscamp nicht festlegen, ob er das Spiel live im Fernsehen anschauen werde. „Aber ich werde es verfolgen“, sagte er. Sein möglicher TV-Verzicht habe aber nichts mehr zu tun mit dem eigenen ärgerlichen Viertelfinal-K.o. gegen den FC Villarreal.

„Ich hatte genug Zeit, das Ganze zu verarbeiten, das heißt: Da habe ich jetzt kein extrem negatives Gefühl, wenn ich Klassefußball sehe“, sagte Müller: „Wir sind ja selbst schuld, dass wir uns die Chance genommen haben, da mitzuspielen.“ Bei einem Erfolg gegen Außenseiter Villarreal wäre der FC Bayern im Halbfinale auf Liverpool getroffen. (pfe/sid/dpa)