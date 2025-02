Im Dubai-Trainingslager verletzt: DFB-Star Havertz droht Saisonaus

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz (25) droht Medienberichten zufolge das Saisonaus. Der Offensivspieler des FC Arsenal soll sich nach Informationen von The Athletic Anfang der Woche im Trainingslager in Dubai eine Oberschenkelverletzung zugezogen haben. Vonseiten des Vereins gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.

Havertz ist mit 15 Saisontoren Arsenals treffsicherster Spieler und eine zentrale Figur im Titelrennen der Premier League gegen den FC Liverpool. Für Teammanager Mikel Arteta wäre es die nächste schlechte personelle Nachricht, in Bukayo Saka, Gabriel Jesus und Gabriel Martinelli fehlen derzeit weitere Offensivspieler verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: „Hör auf zu weinen“: City-Fans provozieren Real-Star – der reagiert auf dem Platz

Havertz würde damit auch für die Viertelfinalspiele der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League am 20. und 23. März in Mailand und Dortmund gegen Italien ausfallen.