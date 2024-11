Im 216.000 Euro-Auto: Polizei stoppt angetrunkenen Bayern-Star

Das dürfte Ärger gegeben haben beim FC Bayern München. Zwei Tage vor dem großen Bundesliga-Kracher bei Borussia Dortmund an diesem Samstagabend (18.30 Uhr/live bei Sky) wurde Linksverteidiger Alphonso Davies mitten in der Nacht von der Polizei gestoppt. Der Atemalkoholwert lag bei 0,6 Promille. Ob Davies gegen den BVB dennoch auf dem Platz stehen wird, ist offen.

Es war die Nacht zu Donnerstag, in der der Polizei der schwarze Lamborghini Usus (kostet ohne Extras 216.000 Euro) von Davies auffiel. Die Beamten stoppten die Luxuskarosse in der Münchner Altstadt. Bei Linksverteidiger Davies, der am Steuer saß, stellten sie Alkoholgeruch fest. Der 24-jährige Kanadier musste zur Wache, hatte 0,6 Promille. Das entspricht etwa der Menge von vier Bier (0,33 Liter) oder drei Gläsern Wein (0,25 Liter).

Davies offenbar trotz Alkohol-Fahrt im Bayern-Kader

Davies durfte nicht weiterfahren, ein Freund soll ihn laut „Bild“ anschließend nach Hause gebracht haben. Die Polizei wollte sich aus Datenschutzgründen nicht öffentlich zu dem Vorfall äußern. Auch vom FC Bayern gab es bislang keine Stellungnahme zu Davies‘ Alkoholfahrt.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Absurder Food-Hype: Die Dubai-Schokolade zum Selbermachen

– Unglaublich, aber wahr: Türcode 1234 – so einfach konnte ein Dieb einen Rettungswagen klauen

– Krebs-Praxen in Not: Tausende Patienten bangen um ihre Behandlungen

– Nützt ja nix: Trotz trüber Weltlage gibt‘s hier Advents-Tipps aus der Redaktion

– Große Rätselbeilage mit jeder Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: Kuntz’ schwerster Job: So läuft die Trainer-Suche des HSV-Bosses & Boukhalfa über spätes Glück, schwierige Zeiten bei St. Pauli und Selbstzweifel

– 28 Seiten Plan7: „Vaiana“: Das zweite Abenteuer der Südsee-Heldin jetzt im Kino & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Damit bleibt offen, ob es zu einer Sanktionierung kommen könnte. Nach einem Bericht des TV-Senders Sport1 soll der pfeilschnelle Außenverteidiger in jedem Fall im Kader für das Spiel gegen den BVB stehen und sehr wahrscheinlich auch von Anfang zum Einsatz kommen. Das Thema solle intern besprochen werden, heißt es in dem Bericht.

500 Euro Strafe für Davies – Gehalt liegt bei 9 Millionen

Eine Straftat war das Vergehen von Davies nicht, sehr wohl aber eine Ordnungswidrigkeit. Dem Mann, dessen Marktwert auf mindestens 50 Millionen Euro geschätzt wird, droht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat. Eine Strafe, die zu verschmerzen sein dürfte für einen Mann, dessen Jahresgehalt bei neun Millionen Euro liegen soll.

Davies‘ Führerschein ist nicht sichergestellt worden. Laut „Bild“ war er am Freitag um 12.15 Uhr in seinem Dienst-Audi am Trainingsgelände an der Säbener Straße vorgefahren. Anschließend nahm er am Abschlusstraining teil.

Das könnte Sie auch interessieren: Deutscher Fußball-Profi fährt betrunken durch Vorgarten und gegen Hauswand

Ob die Alkohol-Fahrt auch die Vertragsgespräche zwischen dem Davies-Management und dem FC Bayern beeinflussen könnte, ist unklar. Der Mann, der zu den fünf wertvollsten Linksverteidigern der Welt gehört, wird von Real Madrid, dem FC Barcelona und Manchester United umworben. Sein Vertrag läuft aus. Die Bayern sollen bereit sein, sein Jahresgehalt auf 14 Millionen Euro anzuheben. Davies fordert dem Vernehmen nach aber ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro.