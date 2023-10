„Ihr dreht es euch so hin, wie Ihr es braucht“: Hamann sorgt für Zoff im Sky-Studio

Sieben Gelbe Karten, ein strittiger Elfmeter und mehrere Videobeweis-Einsätze – die Partie zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Bochum (2:1) war für Schiedsrichter Tobias Reichel aus Sindelfingen kein entspannter Nachmittag. Eine Szene sorgte dabei noch lange nach Schlusspfiff für Diskussionen. Sky-Experte Didi Hamann war darüber sogar so aufgebracht, dass er sich live in der Sendung mit Schiedsrichter-Experte Alex Feuerherdt (Collinas Erben) anlegte.

Konkret ging es um eine Szene aus der 29. Minute. Freiburgs Vincenzo Grifo hatte in einem Zweikampf mit Cristian Gamboa seinen Gegenspieler mit offener Sohle am Fuß getroffen, entgegen vereinzelter Bochumer Proteste zeigte Referee Reichel aber nur Gelb – und wurde auch nicht vom Videoassistenten korrigiert. Aus Sicht von Ex-Nationalspieler Hamann eine katastrophale Fehlentscheidung.

Didi Hamann schimpft bei Sky über Schiri-Entscheidung

„Ihr dreht es euch so hin, wie ihr es braucht“, schimpfte er in der Sky-Sendung „Alle Spiele, alle Tore“, als der per Video zugeschaltete Schiedsrichter-Experte Alex Feuerherdt (Collinas Erben) argumentierte, wieso die Entscheidung einer Gelben Karte durchaus vertretbar war. Feuerherdts Argument: Grifo traf seinen Gegenspieler im Kampf um den Ball und nicht nur am Knöchel, sondern auch am Schuh.

Um diese Szene geht es: Vincenzo Grifo (oben) trifft Bochums Cristian Gamboa und sieht dafür Gelb. imago/Beautiful Sports Um diese Szene geht es: Vincenzo Grifo (oben) trifft Bochums Cristian Gamboa und sieht dafür Gelb.

Für Hamann überhaupt nicht nachvollziehbar. „Wofür brauchen wir dann noch einen Videobeweis?“, fragte er aufgebracht, wurde immer lauter und redete sich mehr und mehr in Rage. Moderator Michael Leopold musste ihn im Studio mehrfach beruhigen, betonte: „Didi, nimm die Schärfe mal ein bisschen raus.“

Hamann außer sich: Sky-Moderator Leopold beruhigt ihn

Auch bei Feuerherdt wurde der Ton daraufhin rauer. „Ich kann die Schärfe nicht verstehen“, sagte der Experte und unterstrich, dass es „Argumente für eine Gelbe Karte“ gebe und es „keine 100:0-prozentige Rot-Entscheidung“ sei. Selbst, nachdem das Gespräch mit Feuerherdt beendet war und Leopold die Sendung fortsetzte, ärgerte sich Hamann weiter über Feuerherdts Ansicht.

Grifo, der dank der Entscheidung von Schiedsrichter Reichel auf dem Feld bleiben durfte, erzielte eine Viertelstunde nach der strittigen Aktion das 2:1-Siegtor für den SC Freiburg per Elfmeter (45.+2/Handspiel von Bernardo). Zuvor hatte Ritsu Doan (26.) die Bochumer Führung durch Gonçalo Paciência (15.) ausgeglichen.