„Ich liebe dich“: Ibrahimovic sendet emotionale Botschaft an todkranken Freund

Zlatan Ibrahimovic hat für einen emotionalen Moment im TV gesorgt. Der 41-Jährige dankte seinem langjährigen Freund Thijs Slegers, derzeit Pressesprecher der PSV Eindhoven und schwer an Leukämie erkrankt, für dessen Unterstützung in den Anfängen seiner Karriere – und wurde dabei fast von seinen Gefühlen übermannt.

„Ich war jung, verwirrt und hatte niemanden in den Niederlanden“, sagte Ibrahimovic beim niederländischen ESPN. Slegers, damals noch Journalist, hätte ihm zur Seite gestanden. „Von da an wurden wir wirklich gute Freunde“, betonte Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic pflegt enge Verbindung zu Thijs Slegers

Solch eine Freundschaft sei ungewöhnlich für ihn gewesen, da zu dieser Zeit Journalisten nicht seine Freunde, sondern vielmehr seine Feinde gewesen seien, sagte Ibrahimovic. Nicht so bei Slegers. „Wir spielten Tennis, er half mir bei allem, was ich brauchte. Ich habe sogar in meinem Buch über Thijs geschrieben, weil ich so dankbar war“, berichtete der emotional angefasste Schwede.

Der 46 Jahre alte Slegers hatte vor rund einer Woche verkündet, dass seine fortgeschrittene Leukämie nicht mehr heilbar sei. Eine Stammzellenspende war bei ihm nicht erfolgreich gewesen. Eine Nachricht, die Ibrahimovic stark getroffen habe. „Thijs“, sagte der schwedische Superstar, „ich möchte dir nur sagen, dass ich dich liebe, mein Freund.“