„Ich find‘ ihn scheiße“ – DFB-Star witzelt über BVB-Nachrücker

Bayern Münchens Serge Gnabry musste wegen grippaler Symptome das Teamquartier des DFB nahe Frankfurt verlassen. „Eine Vorsichtsmaßnahme“, wie es von Verbandsseite hieß. Bundestrainer Hansi Flick reagierte sofort und nominierte Julian Brandt von Borussia Dortmund nach. Empfangen wurde er herzlich – aber nicht von allen.

Auf der Pressekonferenz am Mittwoch auf die Nachnominierung von Brandt angesprochen frotzelte DFB-Teamkollege Matthias Ginter: „Ich find‘ ihn scheiße.“ Natürlich meinte der Gladbach-Star den Spruch als Scherz. Entsprechende Lacher hatte er auf seiner Seite.

Ein paar nettere und dann vor allem ernstgemeinte Worte hatte Ginter für Brandt dann auch noch übrig: „Jule ist natürlich auch ein sehr, sehr talentierter Spieler. Es ist sehr gut für ihn, das freut mich für ihn. Ich hoffe, dass er seine Qualitäten, die außer Frage stehen, auf den Platz bekommt. Er hat in dieser Saison unter dem neuen Trainer beim BVB gut gespielt und hat sich das verdient.“

Das könnte Sie auch interessieren: EM 2028 auf der Insel? Großbritannien und Irland reichen Bewerbung ein

Brandt ist der einzige BVB-Star, der bei den Länderspielen am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim gegen Israel und am Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande dabei ist. (jhs)