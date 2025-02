Warum PETA Cristiano Ronaldo um Hilfe für Hunde in Marokko bittet

Die Tierrechtsorganisation PETA hat Superstar Cristiano Ronaldo um finanzielle Hilfe für heimatlose Hunde in Marokko gebeten. Sie sollen laut PETA in Vorbereitung auf die Fußball-WM 2030 zu „Millionen“ getötet werden.

Die Organisation schlägt in einem offenen Brief an den ehemaligen Weltfußballer vor, „einen kleinen Teil seiner jährlichen Einnahmen in Höhe von rund 200 Millionen Euro zu spenden“, um so „einen großen Beitrag zur Linderung der Krise der heimatlosen Tiere in Marokko“ zu leisten.

Ronaldo hat sich bereits in der Vergangenheit für den Tierschutz eingesetzt

Ronaldo könne „Hunden helfen, indem er Kliniken für Kastrationen finanziert, damit weniger Tiere auf der Straße geboren werden“, erklärte Mimi Bekhechi, PETA-Vizepräsidentin für Europa: „Die Hunde werden erschossen, angezündet und auf andere grausame Weise getötet“, dies geschehe „im Namen des Fußballs“. Daher müsse „die Fußballgemeinde handeln, um sie zu stoppen“, erklärte Bekhechi.

Das könnte Sie auch interessieren: Wirtz spricht über seine Zukunft: „Man wird irgendwann etwas lesen“

Bereits in der Vergangenheit hatte sich der Portugiese für den Tierschutz eingesetzt und ein signiertes Trikot gespendet, um ein Tierheim in seiner Heimat zu unterstützen. Portugal ist Mitausrichter der WM 2030. (sid/mb)