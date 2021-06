Hudson-Odoi: Chelsea-Star nach Date mit Dessous-Model festgenommen

Schlau geht anders: Callum Hudson-Odoi, 19-jähriges Mega-Talent des FC Chelsea und lange auch beim FC Bayern auf dem Zettel, ist in der Nacht zu Sonntag in London festgenommen worden. Hintergrund sind ein Streit mit einer Frau und Verstöße gegen die englischen Lockdown-Regeln.

Hudson-Odoi, der im März positiv auf Covid-19 getestet worden war, hatte offenbar via soziale Medien Kontakt zu der Dame aufgenommen, die ihn mit heißen Dessous-Fotos in Wallung brachte. Der Kicker soll daraufhin einen Wagen geschickt haben, um sie in sein Penthouse im Westen der Metropole zu bringen.

Callum Hudson-Odoi: Chelsea-Star festgenommen

Der weitere Fortgang ist unklar. Sicher ist nur: Irgendwann rief die Frau die Polizei und einen Krankenwagen. Der brachte sie ins Krankenhaus, Hudson-Odoi hingegen musste mit auf die Wache und blieb dort, wie die „Sun“ berichtete“, in Polizeigewahrsam.