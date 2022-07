Vor EM-Viertelfinale: HSV-Legende Hrubesch schwärmt von DFB-Stürmerin

Der frühere Bundestrainer Horst Hrubesch ist voll des Lobes für die DFB-Kapitänin Alexandra Popp. Es gebe „wenige Spielerinnen auf der Welt, die ähnliche Qualitäten haben“, sagte der Europameister von 1980 in einem Interview auf der DFB-Homepage über die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg, die bei der EM in England in den ersten drei Spielen jeweils ein Kopfballtor erzielt hat.

„Sie ist ja nicht nur kopfballstark“, äußerte das frühere Kopfballungeheuer: „Auch mit ihrer tollen Einstellung ist sie für jede Mannschaft ein Gewinn. Dazu ist sie technisch stark und hat einen guten linken Fuß. Sie kann nicht nur zentral ganz vorne spielen, sondern auch auf mehreren anderen Positionen.“

Dem deutschen Team traut der 71-Jährige sogar den Titel zu, für das EM-Viertelfinale gegen Österreich am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) zeigte sich Hrubesch daher optimistisch: „Aber man darf die Österreicherinnen nicht unterschätzen. Sie haben eine extrem starke Mentalität. Sie werden alles geben, zu was sie fähig sind. Dennoch sollten wir mit unserer individuellen Klasse die Partie für uns entscheiden, dabei bleibe ich.“ (sid/pw)