„Horror-Saison“: BVB desaströs in Bochum – Ex-DFB-Star mit katastrophalem Fehler

Borussia Dortmund verliert auch das zweite Ligaspiel unter Niko Kovac bitter. Niklas Süle unterläuft dabei ein schlimmer Fehlpass.



Der heitere Matchwinner Giorgios Masouras tanzte mit den anderen Bochumer Derby-Helden am Mittelkreis Sirtaki. Die BVB-Profis hingegen flüchteten unter Schmähgesängen der VfL-Fans in die Kabine, und Niko Kovac musste einsehen: Auch der neue Trainer bekommt Borussia Dortmund in der Bundesliga nicht auf Kurs.

BVB-Torhüter Kobel: „Es gibt keine Erklärungen“

Schwach und äußerst fehlerhaft verlor der BVB das Revier-Duell beim Abstiegskandidaten mit 0:2 (0:2) und kassierte seine zweite Pleite im zweiten Punktspiel unter Kovac – der Aufschwung vom 3:0 in der Champions League bei Sporting Lissabon ist schon wieder verpufft. Niklas Süle unterlief dabei ein fürchterlicher Fehlpass.

„Erklärungen dafür gibt es nicht wirklich“, sagte Torhüter Gregor Kobel im Sky-Interview frustriert. „Wir wussten, was uns erwartet, haben es aber trotzdem nicht geschafft, dagegenzuhalten.“ Nico Schlotterbeck war ebenfalls bedient: „Wenn wir es nicht hinkriegen, dann wird es eine Horror-Saison.“

Masouras erledigt den BVB mit einem Doppelpack

Dank des Doppeltorschützen Masouras (33./35.) feierte der kleine Nachbar nicht nur den ersten Heimsieg im B1-Duell seit 18 Jahren, sondern gab auch zum ersten Mal seit Anfang Oktober wieder die Rote Laterne des Tabellenletzten ab. Dortmund verliert dagegen nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Bundesliga-Spielen die Rückkehr in die Königsklasse aus den Augen.

Der 31-jährige Masouras, in der Winterpause von Olympiakos Piräus ausgeliehen, traf bei seinem Heimdebüt innerhalb von zwei Minuten doppelt – zunächst in Abstaubermanier auf der Torlinie, dann nach einem schlimmen Süle-Fehler.

Niklas Süle patzt schwer bei seinem Comeback

Der Abwehrspieler gab beim BVB nach mehr als zwei Monaten sein Comeback in der Startelf: Der 29-Jährige hatte vor seiner Syndesmose-Verletzung Anfang Dezember zuletzt von Beginn an gespielt. Der 49-malige Nationalspieler ersetzte den gesperrten Julian Ryerson als rechter Außenverteidiger.

Süle und Co. hatten zunächst enorme Probleme mit dem hoch anlaufenden VfL, der mit Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte zu den ersten Chancen kam: Masouras scheiterte zweimal an BVB-Keeper Gregor Kobel (4./9.). Doch auch Horn konnte sich früh auszeichnen, als er einen Schuss von Serhou Guirassy entschärfte (11.). Immer wieder pfiff Kovac an der Seitenlinie und versuchte zu korrigieren.

Masouras hatte sogar die Chance aufs dritte Tor

Doch vergeblich: Nach starkem Pass von Tom Krauß schoss Philipp Hofmann aufs BVB-Tor, Masouras drückte den Ball über die Linie. Der BVB hatte sich noch nicht wieder sortiert, da traf der Grieche erneut – nach einem katastrophalen Rückpass von Süle. Das Ruhrstadion tanzte Sirtaki.

Kurz vor der Pause hatte zwar Guirassy eine Dortmunder Großchance (41.), doch die Gastgeber hielten weiter mit Kampfkraft und taktischer Disziplin dagegen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bochumer vor dem Tor zielstrebiger. Masouras vergab nach Fehler von Yan Couto die Chance auf sein drittes Tor (69.). (sid/mp)