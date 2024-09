Horror-Diagnose bei ter Stegen! Kehrt Neuer (38) jetzt ins DFB-Tor zurück?

Eine Horror-Diagnose und die Folgen: Als die tragischen Rollstuhlbilder von Marc-André ter Stegen, dessen Saison nach einer schweren Knieverletzung nun bereits beendet ist, um die Welt gingen, waren die Spekulationen bereits voll entbrannt: Wer soll den schwer am Knie verletzten Nationaltorhüter in den kommenden Monaten im DFB-Team ersetzen?

Die Tränen ter Stegens waren kaum getrocknet, als Fußball-Deutschland schon eifrig die unmittelbare Zukunft im deutschen Tor diskutierte. Bekommt nun Alexander Nübel eine Chance? Darf Oliver Baumann ran? Oder sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann sich doch tatsächlich um ein Comeback von DFB-Legende Manuel Neuer (38) bemühen? Schon im Oktober stehen ja die nächsten Spiele in der Nations League an.

Manuel Neuer äußert sich noch nicht

Auch wenn im Verband derzeit (noch) nicht über eine Rückkehr des Schlussmanns von Bayern München diskutiert wird, könnte die Option Neuer als prominenter Lückenfüller durchaus Sinn ergeben. Aktuelles Leistungsvermögen, Erfahrung, Erfolge – all das dürfte in den Überlegungen von Nagelsmann eine Rolle spielen. Neuer selbst wollte sich auf Anfrage am Montag nicht äußern.

Monatelange Zwangspause für ter Stegen

Das Drama um Barcelonas Schlussmann ter Stegen schockte nicht nur Nagelsmann. „Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Ich bin traurig“, sagte Barca-Coach Hansi Flick. Der 5:1-Erfolg des spanischen Tabellenführers am Sonntagabend beim FC Villarreal geriet vollkommen in den Hintergrund, die schlimme Verletzung ter Stegens löste großes Mitgefühl aus. Er wünsche ihm „schnelle Genesung“, schrieb etwa Toni Kroos in den Sozialen Netzwerken.

Der DFB postete drei zerbrochene Herzen und schrieb dazu: „Wir sind bei dir, Marc!“ Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich erschüttert: „Die Nachricht von Marcs Verletzung war ein großer Schock für uns. Er wird uns in der Nationalmannschaft auf und neben dem Platz sehr fehlen.”

Der deutsche Nationaltorhüter hat sich die Patellasehne des rechten Knies gerissen und fällt damit wohl für den Rest der Saison aus. Noch am Montagnachmittag sollte ter Stegen am Knie operiert werden, wie sein Klub FC Barcelona bekannt gab. Sobald die Operation beendet sei, werde es weitere Informationen geben, so Barca weiter. Aufgrund einer Operation an der Patellasehne hatte ter Stegen schon die EM 2021 verpasst.

Ter Stegen verletzte sich am Sonntag offenbar bei der Landung, nachdem er eine Flanke abgefangen hatte. Er blieb unter Schreien am Boden liegen, ehe die Teamärzte herbeieilten. Flick sank sichtlich angefasst in seinen Stuhl. Erst Ende August war der „ewige“ Kronprinz ter Stegen durch den Rücktritt von Neuer nach jahrelanger Wartezeit zur deutschen Nummer eins aufgestiegen. Zwei Spiele lang durfte er dieses Gefühl auskosten, nun steht erst einmal eine monatelange Zwangspause an.

Wie schwer es ter Stegen erwischt hat, legen die Videoaufnahmen aus dem Krankenhaus nahe, die ein spanischer TV-Sender noch in der Nacht veröffentlichte. Dort wird der 32-Jährige beim Verlassen der Klinik gezeigt, er wird von einer Armada an Betreuern im Rollstuhl zum Auto geschoben, das rechte Bein ist geschient und hoch gelegt. Ter Stegen trägt noch immer sein Trikot. Inzwischen steht fest: Es war das letzte Mal in dieser Saison, dass ter Stegen das Trikot des FC Barcelona getragen hat. (sid/mg)