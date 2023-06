Die Bayern jagen ihn: Rice äußert sich nach Europapokal-Sieg zu seiner Zukunft

Declan Rice kostete seinen großen Moment voll aus. Ihm liefen Freudentränen über die Wangen, der Mittelfeldstar küsste immer wieder den Silberpokal, schmetterte bei „Sweet Caroline“ mit, tanzte und hüpfte. Und irgendwann, spät in der Nacht, kam natürlich die Frage aller Fragen – verlässt der Heißbegehrte West Ham United? Wechselt er womöglich zu Bayern München?

„Im Moment gibt es viele Spekulationen über meine Zukunft“, sagte Rice, nachdem er West Ham gegen die AC Florenz zum Triumph in der Conference League geführt hatte: „Es gibt Interesse von anderen Vereinen, aber letztendlich habe ich noch einen Vertrag über zwei Jahre bei West Ham. Ich liebe diesen Verein und ich liebe es, für diesen Verein zu spielen.“

Klubs müssten wohl 100 Millionen Euro für Rice zahlen

Declan Rice wird den Premier-League-Verein West Ham United in diesem Sommer verlassen. Das bestätigte der West-Ham-Vorsitzende David Sullivan nach dem Conference-League-Gewinn der Hammers. „Ich denke, das sollte sein letztes Spiel gewesen sein“, sagte Sullivan am Donnerstag dem Sender talkSport. „Wir haben ihm versprochen, dass er gehen darf. Es zieht ihn weg“, so Sullivan über Rice. „Man kann nicht mehr von einem Mann erwarten, als er in dieser Saison gegeben hat. Irgendwann ist der Zeitpunkt, wo es für ihn weitergehen muss und wir einen Ersatz beschaffen müssen – oder mehrere Ersatzspieler.“

Rice: „Schauen wir einfach, was passiert“

Der 24-Jährige ist zu gut, zu groß geworden für den Traditionsklub aus London. Seine Wucht, seine Entschlossenheit machen ihn zum Objekt der Begierde von Topklubs wie Bayern, Manchester City, dem Lokalrivalen United und dem FC Arsenal. „Schauen wir einfach, was passiert. Warten wir ab und schauen. Wer weiß?“, sagte Rice, für den wohl rund 100 Millionen hingeblättert werden muss.

Unter Wert werden sie ihr Aushängeschild nicht verkaufen, denn sie lieben Rice bei West Ham. Und Rice liebt West Ham. Schließlich hat der Klub ihn erst zu dem gemacht, der er heute ist. Als 14-Jähriger musste Rice die Jugendakademie vom FC Chelsea verlassen, sie trauten ihm keine große Karriere zu.

Doch spätestens jetzt, als Europapokalheld, ist Rice ein ganz Großer. In der Klubgeschichte steht er nun in einer Reihe mit dem legendären Bobby Moore, der West Ham als Kapitän 1965 zum Gewinn des Europapokals der Pokalsieger geführt hatte. „Ich liebe diesen Klub über alles“, sagte Rice. Und die ganz großen Klubs lieben ihn. (sid/dv)