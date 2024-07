Hoher Unterhalt wird fällig: So lief die Scheidung von Bundestrainer Nagelsmann

Bundestrainer Julian Nagelsmann ist seit Donnerstag offiziell geschieden. In Saal 306 des Amtsgerichts München wurde die eheliche Beziehung des 36-Jährige und seiner Ex-Frau Verena (35) endgültig getrennt.

Ohne Socken und in kurzer Hose war der Bundestrainer zum Gerichtstermin erschienen, der rund 40 Minuten andauern sollte. Damit ist jetzt der Weg für Nagelsmann und seine Freundin Lena Wurzenberger (31) auch formal frei. Die beiden sind seit zwei Jahren ein Paar.

Nagelsmann und Ex-Frau Verena haben zwei Kinder

Die Scheidung wurde im Dezember 2023 von Nagelsmanns Ex-Frau eingereicht, einen ersten Gütetermin gab es am 12. Januar. Dort wurden Details zu Punkten wie der Sorgerechtsaufteilung besprochen, da die Ex-Eheleute eine Tochter (3) und einen Sohn (9) haben. Wirtschaftliche Aspekte, wie Unterhaltszahlungen oder Rentenansprüche standen ebenfalls auf der Tagesordnung.

Lena Wurzenberger kommt enttäuscht von der Tribüne, nachdem Deutschland bei der EM gegen Spanien ausschied. Dass ihr Freund Julian Nagelsmann nun offiziell geschieden ist, dürfte sie hingegen sehr glücklich machen imago/osnapix Lena Wurzenberger kommt enttäuscht von der Tribüne, nachdem Deutschland bei der EM gegen Spanien ausschied. Dass ihr Freund Julian Nagelsmann nun offiziell geschieden ist, dürfte sie hingegen sehr glücklich machen

Wie „Bild“ berichtet, haben sich die Ex-Eheleute vor Gericht nun einvernehmlich geeinigt. Vor allem Nagelsmann ging es immer darum, die Trennung und den verbundenen Stress, so erträglich wie möglich für beide Kinder zu regeln. Demnach war die Stimmung alles andere als angespannt.

Nagelsmanns Ex-Frau und die Kinder wohnen nun dem Vernehmen nach in einem Penthouse in München, mietfrei. Außerdem gibt es regelmäßig Geld. Papa Julian überweist monatlich mehrere Tausend Euros. On Top kommt noch eine, im bayrischen Alpenvorland gelegene, Villa, in der Verena Hausrecht hat.