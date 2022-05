Einst waren sie spinnefeind: Uli Hoeneß würdigt Klopp als „richtigen Welttrainer“

Aus Bundesligazeiten kennen sich Uli Hoeneß und Jürgen Klopp nur allzu gut. Klopp in Dortmund, Hoeneß bei den Bayern – und das zu einer Zeit, in der die beiden Klubs nicht gerade für ihre besonders große Zuneigung füreinander bekannt waren. Bayern Münchens Ehrenpräsident Hoeneß hat Klopp, den heutigen Trainer des FC Liverpool, vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid nun dennoch als „überragenden Trainer“ gewürdigt.

„Er hat sich zu einem richtigen Welttrainer entwickelt“, sagte der 70-Jährige in einem RTL/ntv-Interview. Der ehemalige BVB-Coach Klopp war laut Hoeneß auch beim FC Bayern immer wieder ein Thema, 2008 hatten sich beide Seiten demnach bereits auf einen Wechsel geeinigt, ehe sich die Münchner doch entschieden, Jürgen Klinsmann zu verpflichten. „Den hätte ich mir immer gut vorstellen können beim FC Bayern, weil ich ihn für einen überragenden Trainer halte“, sagte Hoeneß, der vor allem Klopps Entwicklung in England würdigte: „Das ist der Ritterschlag, wenn man bei einem renommierten Verein wie Liverpool so wahnsinnige Erfolge feiert.“

Die starke Saison des früheren Bayern-Trainers Carlo Ancelotti mit Final-Gegner Real Madrid überrascht Hoeneß dagegen: „Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass er noch einmal eine so triumphale Rückkehr erlebt“, sagte er über den 62-Jährigen, der mit Real auch die spanische Meisterschaft gewonnen hat.

Das könnte Sie auch interessieren: Finale! Madrid-Torjäger Benzema warnt Salah und Liverpool

„Jeder von uns hat gedacht, die Mannschaft von Real müsste mal umgebaut werden, die haben viele ältere Spieler. Doch er hat es geschafft, mit diesem Team tolle Ziele erreicht“, urteilte der Münchner Ehrenpräsident. (dpa/pw)