Kölns Europapokal-Comeback gibt’s live im Free-TV

Das Playoff-Hinspiel des 1. FC Köln gegen den Fehérvár FC um den Einzug in die Conference League ist im Free-TV zu sehen. RTL überträgt die Partie am Donnerstag (20.30 Uhr) live aus dem Kölner Rheinenergiestadion. Zudem kann die Begegnung beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ geschaut werden.

Das Rückspiel findet eine Woche später am 25. August in Ungarn statt. Der Sieger qualifiziert für die Gruppenphase.

Sollten sich die Kölner durchsetzen und wie zuletzt 2017 in der Europa League international starten, hätte die Bundesliga in den europäischen Wettbewerben acht Vereine am Start. Bislang stehen die fünf Champions-League-Teilnehmer FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sowie Union Berlin und der SC Freiburg in der Europa League fest.

Seit Beginn der vergangenen Saison präsentiert RTL im Free-TV und bei RTL+ ein umfanreiches Paket an Spielen der Europa League und der Conference League. (dpa/tw)