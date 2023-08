Hertha-Fans sorgen für Ausschreitungen im Pokal

Unschöne Szenen nach der Pokalbegegnung zwischen Carl Zeiss Jena und Hertha BSC. Sicherheitspersonal und Polizei mussten eingreifen.

Nach dem DFB-Pokalspiel zwischen Regionalligist Carl Zeiss Jena und Erstliga-Absteiger Hertha BSC (0:5) ist es im Stadion zu Ausschreitungen gekommen. Nach gegenseitigen Provokationen beider Lager durchbrachen etwa 50 Hertha-Fans das Tor vom Gästeblock und drängten in den Innenraum, dort gerieten sie mit dem Sicherheitspersonal aneinander.

Als Folge kletterten auch einzelne Jena-Fans über die Zäune und versuchten, zu den Hertha-Fans zu gelangen. Angeheizt wurde die Lage, als Hertha-Anhänger Pyrotechnik in den Jena-Block schossen. Zudem explodierten zwei Böller. Als die Polizei in den Innenraum kam, zogen sich die Hertha-Fans in ihren Block zurück. Die Polizei Jena wollte am Sonntag auf Anfrage zu den Vorfällen keine Stellung beziehen. (sid/ps)