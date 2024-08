Heiße Duelle in der Champions League: Auf diese Gegner treffen die deutschen Teams

Wiedersehen mit Hansi Flick für Bayern München, Final-Neuauflage für Borussia Dortmund und ein Anfield-Gastspiel für Xabi Alonso und Bayer Leverkusen: Die Auslosung der reformierten Champions League hat den fünf deutschen Klubs reizvolle Aufgaben beschert. Die automatisierte Ziehung der acht Gegner pro Team im neuen Ligasystem ging am Donnerstag im Grimaldi Forum in Monaco reibungslos über die Bühne.

Die Münchner mit Trainer Vincent Kompany bekommen es auswärts unter anderem mit dem früheren Triple-Coach Flick und dessen neuem Verein FC Barcelona zu tun, zudem reist unter anderem das Starensemble von Paris Saint-Germain in der Ligaphase in den Finalort München. Für den BVB kommt es im Estadio Bernabeu zur Neuauflage des diesjährigen Endspiels gegen Rekordsieger Real Madrid, daheim empfangen die Schwarz-Gelben in einem von vier Heimspielen Barça mit Robert Lewandowski. Bayer Leverkusen reist unter anderem zum FC Liverpool, dem längjährigen Verein seines Meistertrainers Xabi Alonso, zudem geht es gegen die beiden Mailänder Klubs AC und Inter.

Computer übernimmt die Zuordnung der Gegner

Das Bedienen der Software, die statt der bisher verwendeten Kugeln für die Zuordnung der Gegner und die Festlegung von Heim- und Auswärtsspielen zustündig war, übernahm Königsklassen-Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo. Italiens Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon zog zuvor aus vier verschiedenen Töpfen jedes einzelne Team. Die Zuordungen der Paarungen verging so bemerkenswert schnell.

Vizemeister VfB Stuttgart darf sich bei seinem Königsklassen-Comeback ebenfalls auf ein Heimspiel mit PSG sowie ein Gastspiel bei den Königlichen von Real Madrid freuen. RB Leipzig trifft wie im Vorjahr auf den englischen Meister Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola und dem früheren DFB-Kapitän Ilkay Gündogan. Deutsche Duelle in der Ligaphase waren vorab ausgeschlossen gewesen.

Mit den Ergebnissen aus den acht Spieltagen wird eine Gesamttabelle aller 36 Teams erstellt. Die besten acht Mannschaften der Liga ziehen direkt in das Achtelfinale ein, das wie das Viertel- und Halbfinale nach dem bisherigen Modus mit Hin- und Rückspielen ausgetragen wird. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 16 treffen in Play-offs auf die Teams der Plätze 17 bis 24. Für die Mannschaften ab Platz 25 ist die Europapokal-Saison beendet.

Die neue Königsklassen-Saison startet in rund zweieinhalb Wochen vom 17. bis 19. September. Der Spielplan wird am Samstag durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) veröffentlicht. Das Finale findet am 31. Mai 2025 in der Allianz-Arena in München statt.

Die deutschen Gegner in der Ligaphase in der Übersicht

Bayer Leverkusen: Inter Mailand (H), FC Liverpool (A), AC Mailand (H), Atletico Madrid (A), RB Salzburg (H), Feyenoord Rotterdam (A), Sparta Prag (H), Stade Brest (A)

VfB Stuttgart: Real Madrid (A), Paris Saint-Germain (H), Juventus Turin (A), Atalanta Bergamo (H), Roter Stern Belgrad (A), Young Boys Bern (H), Slovan Bratislava (A), Sparta Prag (H)

Bayern München: Paris Saint-Germain (H), FC Barcelona (A), Benfica Lissabon (H), Schachtar Donezk (A), Dinamo Zagreb (H), Feyenoord Rotterdam (A), Slovan Bratislava (H), Aston Villa (A)

RB Leipzig: FC Liverpool (H), Inter Mailand (A), Juventus Turin (H), Atletico Madrid (A), Sporting Lissabon (H), Celtic Glasgow (A), Aston Villa (H), Sturm Graz (A)

Borussia Dortmund: FC Barcelona (H), Real Madrid (A), Schachtar Donezk (H), FC Brügge (A), Celtic Glasgow (H), Dinamo Zagreb (A), Sturm Graz (H), FC Bologna (A) (sid/mp)