Bei Fans direkt umstritten: FC Bayern stellt sein neues Trikot vor

Der FC Bayern München jagt den elften Ligatitel in Folge in der kommenden Saison in einem klassischen rot-weißen Heimtrikot, das direkt für Diskussionen unter den Fans sorgt.

Am Donnerstag stellte der Rekordmeister zusammen mit Partner adidas das Trikot für die kommende Saison vor. Dabei fällt besonders die Rückkehr der weißen Akzente auf. Zu erkennen ist ebenfalls, dass das klassische Rot des Vereins auf dem neuen Trikot heller ist als in den letzten Saisons.

Ab sofort kann das Trikot, welches auf 100 Prozent recycelten Material besteht im Online-Shop, des Rekordmeisters erworben werden. Der Preis des Jerseys ist dabei je nach Version unterschiedlich und liegt zwischen 90 und 140 Euro. Eine Beflockung kostet zehn Euro extra.

FC Bayern: Neues Trikot sorgt für Diskussionen bei den Fans

Das neue Trikot sorgt im Internet für Diskussionen unter den Fans. Während einige es als „Pyjama“ bezeichnen, regen sich andere darüber auf, dass Teams wie Real Madrid jedes Jahr „so geile Trikots bekommen“ und die Bayern nur „ein asymmetrisches Barcode-Trikot in dem immergleichen langweiligen Schnitt.“

Jedoch bekommt es nicht nur negatives Feedback. Andere Nutzer bezeichneten das Trikot als das perfekte, „um nächste Saison richtig durchzustarten!“.

Die Münchner tragen das Trikot erstmals am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, wenn dem Team von Trainer Julian Nagelsmann auch die Meisterschale für den insgesamt 32. Bundesligatitel übergeben wird. (brb/dpa)