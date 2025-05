40 Tage lang begleitet: Doku über die Heim-EM veröffentlicht

Fast ein Jahr liegt die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land bereits zurück – Fans der deutschen Nationalmannschaft können die vielen emotionalen Momente, die ihnen das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Sommer 2024 beschert hat, nun noch einmal erleben.

Seit Donnerstag ist die Doku-Serie „Unser Team – Die Heim-EM 2024“ kostenlos auf dem Youtube-Kanal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu sehen. Insgesamt umfasst die Doku sechs Folgen mit einer Länge von jeweils rund 30 Minuten, die neueste Folge erscheint immer donnerstags und sonntags (verfügbar ausschließlich in der DACH-Region, also Deutschland, Österreich und der Schweiz). Für die Produktion wurden Neuer, Musiala und Co. insgesamt 40 Tage lang von einem Kamerateam des DFB durch das Trainingslager vor dem Turnier, Testspiele und die EM begleitet. Die Serie wird auch im Programm von RTL zu sehen sein, ab dem 1. August ist sie auf Abruf bei RTL+ verfügbar. (sid/vb)