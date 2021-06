Heftige Vowürfe: „F*** deine Oma!“ Wurde BVB-Star aufs Übelste beleidigt?

Der Typ scheint tatsächlich cooler als Eis zu sein. Nach dem klaren 4:0 von Borussia Dortmund im Revier-Derby gegen Schalke 04 rückt BVB-Stürmer Erling Haaland in den Fokus. Wie die englische „Daily Mail“ berichtet, sei der Norweger von seinem Gegenspieler Jean-Clair Todibo aufs Übelste beleidigt worden – und reagierte mit einem Lächeln.

Was sagte Todibo zu Haaland? Passiert war die Nummer in der 24. Minute, nach einem Gerangel der beiden vor einer Dortmunder Ecke. „F*** deine Oma“, soll der Schalker gerufen haben, so berichten es die Engländer. Ob das aber wirklich so war? Das Wort „F***“ ist beim Auswerten der TV-Bilder samt Tonspur in der Tat zu vernehmen. Viel mehr allerdings nicht.

BVB: Haaland bleibt cool und trifft gegen Schalke

Sei’s drum. Haaland quittierte Todibos Pöbeleien mit einem Lächeln, traf dann wenig später sogar zur Dortmunder Führung. Die richtige Antwort, auf was auch immer der Schalker ihm zuvor entgegenschleuderte.

Lernen sollten die Profis aus diesem Vorfall aber allemal. Weil keine Fans in den Stadien zugelassen sind, versteht man mitunter jedes gesprochene Wort auf dem Platz. Schlecht für all diejenigen, die gern mal ihre gute Kinderstube vergessen.