„He called me n****“: DFB-Talent bei Testspiel offenbar rassistisch beleidigt

Bei einem Testspiel der deutschen U19-Nationalmannschaft gegen Spanien im rumänischen Voluntari wurde BVB-Nachwuchstalent Almugera Kabar (18) am Mittwoch offenbar von einem Zuschauer rassistisch beleidigt.

Ein im Netz veröffentliches Video zeigt den Vorfall aus der 81. Minute. Zu sehen ist, wie Kabar einen Einwurf an der Seitenlinie ausführen möchte und plötzlich in ein Gespräch mit einem Zuschauer auf der Tribüne verwickelt ist. Schiedsrichter Kadir Saglam (Türkei) unterbricht die Partie.

Kabar beschwert sich beim Schiedsrichter: „He called me n****“

Während der Unterbrechung zeigt Kabar immer wieder auf den die Tribüne und sagt: „He called me n****. What is this? This is not okay.“ Die Teamkollegen Bence Dardai (Wolfsburg) und Maxim Dal (Mainz) kommen angelaufen und reden auf Schiri Saglam ein: „Get them out“, fordern sie. Auch Trainer Hanno Balitsch mischt sich ein.

Schiedsrichter Saglam gestikuliert, er scheint auf den mutmaßlichen Pöbler zu zeigen und anzuordnen, ihn aus dem Szadion entfernen zu lassen. „Der Vorfall beim U19-Länderspiel in Rumänien ist uns bekannt. Wir arbeiten eng mit der UEFA zusammen, um den genauen Hergang zu besprechen und stehen natürlich auch mit unseren Spielern im Austausch“, teilte der Deutsche Fußball-Bund auf dpa-Anfrage mit.

Nach dem mutmaßlichen Rassismus-Vorfall beim Stand von 1:1 gelang Kabars Dortmunder Teamkollege Kjell Wätjen (18) noch der 2:1-Siegtreffer für den DFB-Nachwuchs.