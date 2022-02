Mit seinem Siegtor zum 1:0 gegen Manchester City im Champions-League-Finale gegen Manchester City hat er erst dafür gesorgt, dass Chelsea bei der Klub-WM in Abu Dhabi dabei ist. Jetzt sind die Londoner dank Kai Havertz Weltmeister: Das 2:1 nach Verlängerung gegen Palmeiras Sao Paulo macht Chelsea zum Nachfolger von Bayern München.

Havertz behielt die Nerven, als dem Palmeiras-Spieler Luan ein Schuss von Azplicueta im eigenen Strafraum an die Hand sprang – Elfmeter für das von Thomas Tuchel trainierte Chelsea, den der 22-jährige deutsche Nationalspieler in der 117. Minute zum Endstand verwandelte. In der Nachspielzeit sah Luan auch noch Rot, weil er den davoneilenden Havertz umsäbelte.

Klub-WM: Chelsea gewinnt Finale gegen Palmeiras Sao Paulo

In der regulären Spielzeit hatte Romelu Lukaku Chelsea nach 55 Minuten mit einem Kopfball in Führung gebracht. Palmeiras glich durch einen Handelfmeter von Raphael Veiga (64.), den Thiago verursacht hatte, aus. Sehr zum Unmut von Trainer Tuchel, der nach überstandener Corona-Infektion erst am Freitag zu den „Blues“ gestoßen war.

Havertz nach seinem WM-Siegtor: „Zum Glück haben meine Mitspieler mir vertraut“

„Es ist ein unglaubliches Gefühl, nach dem Champions-League-Sieg jetzt auch Klub-Weltmeister zu sein“, freute sich Havertz, der in Chelseas Elfmeter-Reihenfolge eigentlich nur Schütze Nummer drei ist. Doch sowohl Lukaku als auch Jorginho waren bereits ausgewechselt worden. „Zum Glück haben die Mitspieler mir vertraut, ich bin froh, dass ich die Nerven behalten habe“, sagte Havertz, bevor er sich bei seiner Familie und seiner Freundin bedankte: „All das ist für sie.“

Für die Londoner ist es der erste Sieg bei der Klub-WM. Der Premier-League-Klub hatte bereits 2012 im Finale gestanden und dort gegen Corinthians Sao Paulo 0:1 verloren, nachdem er Bayern München Champions-League-Finale in der Allianz Arena im Elfmeterschießen besiegt hatte. Palmeiras verlor bereits 1999 das Spiel um den Weltpokal gegen Manchester United.