Kai Havertz hat den FC Chelsea in der Premier League zum 2:1 im Derby gegen West Ham United geschossen. Der Ex-Leverkusener, in der 72. eingewechselt, war in der 88. Minute zum Siegtor erfolgreich. Michail Antonio (62.) hatte die Hammers in Führung gebracht, Ben Chilwell (76.) für die Blues ausgeglichen. Aufseiten von West Ham spielte Nationalspieler Thilo Kehrer 90 Minuten durch.

Titelverteidiger Manchester City verpasste am Samstagabend die zwischenzeitliche Rückkehr an die Tabellenspitze. Bei Aston Villa kamen die Spieler von Coach Pep Guardiola (14 Zähler) über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus. Vorne bleibt der FC Arsenal (15 Punkte), der am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) bei Rekordmeister Manchester United antreten muss. Der Ex-Dortmunder Erling Haaland (50.), dem zuletzt zwei Hattricks in Folge in der Premier League geglückt waren, erzielte das 1:0 für die Gäste.

Für den Norweger war es der zehnte Saisontreffer im sechsten Spiel in der Premier League. Er egalisierte damit den Rekord von Micky Quinn, den dieser 1992 im Trikot von Coventry City aufgestellt hatte.

Der Ex-Leverkusener Leon Bailey (74.) schoss den Ausgleich für Villa.

Aubameyang stand durch seine Kieferverletzung nicht im Kader der Blues

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hatte auf Neuzugang Pierre-Emerick Aubameyang (vom FC Barcelona geholt) aufgrund der Kieferverletzung, die er nach einem Raubüberfall in seinem Haus in der Nähe von Barcelona erlitten hatte, verzichtet. Ebenfalls nicht dabei war der Ex-Gladbacher Denis Zakaria, der von Juventus Turin nach London gewechselt war.

Der FC Liverpool hat dagegen im Merseyside-Derby beim FC Everton zwei weitere Punkte liegen gelassen. Die Reds von Trainer Jürgen Klopp kamen bei den Toffees über ein 0:0 nicht hinaus. Zuletzt hatte das Team von der Anfield Road zwei Siege gefeiert. Everton wartet auch nach dem sechsten Spieltag auf den ersten Erfolg und spielte zum vierten Mal nacheinander Unentschieden.

Aluminium-Pech lässt Merseyside-Derby torlos enden

Evertons Tom Davis (32.) traf den Pfosten, auch Liverpools Darwin Nunez und Luis Diaz (je 43.) scheiterten kurz hintereinander jeweils am Aluminium. Das Klopp-Team war zwar optisch überlegen, allerdings agierten die Gastgeber in der Offensive in der ersten Halbzeit gefährlicher. Erst in der Schlussphase der ersten 45 Minuten konnte LFC in der Offensive Akzente setzen.

Das könnte Sie auch interessieren: Aus einem Grund: Haaland fand das Werben der Bayern um ihn „respektlos“

Der eingewechselte Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (64.) scheiterte zudem innerhalb weniger Augenblicke zweimal am starken Everton-Keeper Jordan Pickford. Glück hatte Liverpool, dass der Video-Schiedsrichter beim vermeintlichen 1:0 der Hausherren durch Conor Coady (69.) intervenierte, der Treffer wurde nicht gegeben. (sid/pw)