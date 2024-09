Havertz erneut stark: Arsenal gewinnt Londoner Derby

Nationalspieler Kai Havertz und der FC Arsenal haben erneut im North London Derby bei Tottenham Hotspur triumphiert und damit in der Premier League den Anschluss an Spitzenreiter Manchester City gehalten. Die Gunners gewannen am Sonntag mit 1:0 (0:0) und siegten zum dritten Mal in Folge im Stadion des Erzrivalen. Im 196. Duell war es der 83. Sieg für Arsenal bei 61 Niederlagen.

Innenverteidiger Gabriel Magalhaes traf in der 64. Minuten für Arsenal, das zwei Punkte hinter ManCity zurückliegt. Der Titelverteidiger hatte am Samstag durch einen Doppelpack von Erling Haaland 2:1 gegen den FC Brentford gewonnen und den vierten Sieg im vierten Spiel gefeiert.

In einem intensiven Spiel stand Arsenal zunächst auffällig unter Druck und kam erst ab Mitte der ersten Halbzeit zu den ersten gute Chancen – die beste durch einen Kopfball des agilen Havertz (18.). Für den entscheidenden Treffer sorgte dann Gabriel Magalhaes, der eine Ecke von Bukayo Saka aus kurzer Distanz ins Tor köpfte. (sid/mp)