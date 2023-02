Hat Bayern München diesen Barcelona-Star im Visier?

Mit der Verpflichtung von Manchester Citys João Cancelo hatte Bayern München am Ende des Winter-Transferfensters international für Aufsehen gesorgt. Spanischen Medienberichten zufolge soll die Leihe des Portugiesen aber nicht der einzige spektakuläre Neuzugang der näheren Zukunft bleiben. Die FCB-Bosse haben demnach einen Star des FC Barcelona auf dem Wunschzettel.

Laut der der spanischen Zeitung „Mundo Deportivo“ beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister mit Ansu Fati. Der 20-Jährige sorgte bereits in frühen Teenager-Jahren für aufsehen, kommt aber unter dem aktuellen Trainer Xavi Hernández aktuell nicht über eine Reservistenrolle hinaus, stand diese Saison nur sieben Mal in der Startelf.

Nagelsmann soll Fan von Ansu Fati sein

Wie das Blatt berichtet soll vor allem Bayern-Trainer Julian Nagelsmann Fan des Flügelspielers sein, der bereits sieben Mal für Spaniens A-Nationalmannschaft zum Einsatz kam und zwei Länderspieltore erzielte.

Fati ist allerdings noch bis 2027 an Barcelona gebunden. Auch wenn sein aktueller Marktwert bei 50 Millionen Euro liegt, soll er in seinem Vertrag eine festgeschriebene Ablösesumme von einer Milliarde Euro stehen haben. Auch wenn solche Klauseln in Spanien üblich sind, dürften die Bayern tief in die Tasche greifen müssen, um einen Transfer zu stemmen.