Hamburger Pokalfinale: Live im TV! TSV Sasel fordert Eintracht Norderstedt heraus

30 seiner 32 Lebensjahre hat Danny Zankl beim TSV Sasel verbracht. Am Sonnabend steht der bisherige Höhepunkt seiner Trainerlaufbahn an: Seine Saseler fordern den Favoriten Eintracht Norderstedt im Endspiel um den Lotto-Pokal (14.45 Uhr/Hagenbeckstraße) heraus. Toll: In der ARD gibt es in der Konferenz „Tag der Amateure“ Live-Bilder zu sehen! Auf ndr.de gibt es zudem einen Livestream zum Spiel.

„Wir sind ein eingeschworener Haufen, persönliche Beziehungen sind wichtig“, skizziert Zankl seinen Klub, der zum ersten Mal im Pokalfinale steht. Nebenbei machte er als Trainer die A-Lizenz, zusammen mit Miroslav Klose: „Als Trainer habe ich mich früh wohler gefühlt als auf dem Platz.“

Live im TV! TSV Sasel fordert Eintracht Norderstedt heraus

Ein Zankl tritt trotzdem gegen den Ball: Dannys drei Jahre jüngerer Bruder Nico spielt in Sasels Mittelfeld. „Norderstedt kommt uns gelegen, weil wir sie besser einschätzen können“, ist Kicker Zankl überzeugt.

Mit Geschick und Geduld hat Coach Zankl Sasel zu einem spielstarken Oberligisten geformt – und das Korsett rund um Jean-Lucas Gerken und Tolga Celikten namhaft ergänzt. Neben Torjäger Tim Jeske (BU) wechselten die beiden Ex-Norderstedter Marin Mandic und Deran Toksöz zum TSV.

Hamburger Pokalfinale: Sieger spielt gegen Bayer Leverkusen

„Der nachhaltige Aufbau war wichtig“, erklärt Zankl: „Bei den letzten Verpflichtungen ging es darum, durch Alternativen zum Kurzpassspiel unberechenbarer für den Gegner zu werden.“

Vielleicht zahlt sich das schon am Sonnabend aus: Der Sieger spielt im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen.