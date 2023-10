Pokal-Kracher am Feiertag: Dassendorf fordert Ottensen, Falke gegen den HSV

Tolle Tage in Barmstedt: Am Dienstag kegelte der SSV Rantzau Altona 93 aus dem Lotto-Pokal, gestern machte HSV-Präsident Marcell Jansen seine Aufwartung an der Düsterlohe – und gewann mit der „Dritten“ des Rautenklubs das Landesliga-Spitzenspiel 4:1, wozu er selbst ein Tor beisteuerte.

Mit Lukas Raphael traf einer der Rantzauer Elfer-Helden vom Altona-Spiel erneut vom Punkt – eine Qualität, die schon am Dienstag wieder wichtig werden könnte. Dann (15 Uhr) empfängt der SSV den Hamburger Meister TSV Sasel zum Pokal-Achtelfinale.

HSV: Marcel Jansen und Co. treffen auf HFC Falke

Elfmeterschießen nicht ausgeschlossen. Und das können die Barmstedter – so gut, dass Trainer Marcus Fürstenberg vor dem Krimi gegen Altona angekündigt hatte, schon mal ins Klubheim zu gehen und sich auf den Sieg ein Bier zu bestellen …

Pokalverteidiger Teutonia 05 Ottensen, dessen Regionalliga-Spiel bei Phönix Lübeck ausfiel, muss am Feiertag (13 Uhr, Wendelweg) bei Oberliga-Spitzenreiter Dassendorf antreten. Kristof Kurczynski schoss sich schon mal warm, Dassendorfs Stürmer gelang beim 5:0 in Düneberg ein Hattrick.

Auch im Holsten-Pokal für Reserveteams gibt es ein reizvolles Duell. Die 2. Herren der HSV-Rebellen vom HFC Falke empfangen am Dienstag (14.30 Uhr, Vogt-Kölln-Straße) im Viertelfinale die Dritte vom HSV. Auch wenn Jansen und Co. dort klar favorisiert sind, wird auf jeden Fall Geschichte geschrieben: Es ist das erste Pflichtspiel der Falken gegen den HSV.