Wenn der DFB in der Vergangenheit versucht hatte, kreativ zu sein, dann ging das vor allem in eine Richtung: in die Hose. Bestes Beispiel: das Motto vor der WM 2018. Es hieß ZSMMN – und statt wie beabsichtigt das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen dem damals amtierenden Weltmeister und den Fans zu stärken, hatte es Fragezeichen und einen Shitstorm zur Folge. Aus den Fehlern der Vergangenheit aber scheint der Verband gelernt zu haben. Und so wurde die Show zur Bekanntgabe des EM-Kaders zur ganz großen Nummer.

Tagesschau-Sprecher Jens Riewa hatte am Sonntagabend den Anfang gemacht. Millionen Zuschauer dürften sich verwundert die Augen gerieben haben, als er exklusiv bekanntgab, dass der Dortmunder Innenverteidiger Nico Schlotterbeck im deutschen EM-Kader steht. Es war der Auftakt zu einem Nominierungs-Feuerwerk.

Verschiedene Fans verkünden DFB-Kader vorab

So verkündete zum Beispiel eine Bäckerei im schwäbischen Städtchen Nagold, dass Stuttgarts Shootingstar Chris Führich dabei ist, so hing Leroy Sané zur Bekanntgabe seiner Nominierung als gerahmtes Foto in einer Frankfurter Kunsthalle und so erfuhren die Besucher des Konzerts von Pop-Star Nina Chuba in der Sporthalle Hamburg zuerst von der wenig überraschenden, aber eben herausragend inszenierten Berufung von Leverkusens Superstar Florian Wirtz.

In der Frankfurter Kunsthalle Schirn hing am Dienstag ein Porträt plus Trikot von Ballkünstler Leroy Sané. Instagram/ Schirn Kunsthalle Frankfurt In der Frankfurter Kunsthalle Schirn hing am Dienstag ein Porträt plus Trikot von Ballkünstler Leroy Sané.

Für die wohl herzergreifendste Nominierung war am Montag der Hamburger Altenpfleger und Social-Media-Star Rashid Hamid verantwortlich. Gemeinsam mit der 93-jährigen „Oma Lotti“ gab er bekannt, dass der Hamburger Jonathan Tah, der mit Bayer Leverkusen nach dem Triple greift, bei der Heim-EM dabei ist. Die MOPO sprach mit Hamid über das vielleicht ungewöhnlichste Video, mit dem er auf seinen Kanälen nach nicht einmal 24 Stunden schon mehr als zwei Millionen Menschen erreicht hatte.

Pfleger Rashid Hamid freut sich über Kontakt mit DFB

„Die Social-Media Abteilung des DFB hatte sich vor ein paar Wochen bei mir gemeldet“, verrät Hamid, der mit seinen humorvollen Videos bei TikTok und Instagram Hunderttausende Follower unterhält. „Sie haben mir gesagt, dass sie das total feiern, was ich mache, weil ich den Bereich Pflege mal auf eine ganz andere Art zeige.“

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig verkündete in der Sendung „Exclusiv“, dass Bayerns Top-Talent Aleksandar Pavlovic im EM-Kader steht. Instagram / Frauke Ludowig RTL-Moderatorin Frauke Ludowig verkündete in der Sendung „Exclusiv“, dass Bayerns Top-Talent Aleksandar Pavlovic im EM-Kader steht.

Nach einem kurzen Ideen-Austausch stand für Hamid fest, wie das Video, in dem er „Oma Lotti“ einen Kuchenkarton überreicht, in dem ein Foto von Tah ist, aussieht. „Niemand wusste vorher Bescheid. Ich fand das auch cool, dass ich damit alle überrasche“, sagt der 31-Jährige. „Und die Resonanz und das Feedback sind der Hammer.“ Auch Tah selbst habe sich direkt bei ihm gemeldet. „Überragend nett“ sei der Innenverteidiger gewesen. „Ich habe ihm für die EM nur das Beste gewünscht.“

Hamid drückt dem DFB-Team in Hamburg die Daumen

Natürlich werde auch er dann die Daumen drücken. Für ein Spiel habe er Karten, erzählt Hamid, der zwar „kein riesiger Fußball-Fan“ sei, „aber bei Welt- und Europameisterschaften bin ich natürlich voll dabei“. Jetzt erst recht – nach einer Aktion, die die Vorfreude auf die Heim-EM bei vielen deutschen Fans geweckt haben könnte.

Name Alter Position Verein Länderspiele/Tore vorgestellt von Manuel Neuer 38 Tor FC Bayern München 117/0 Dachdeckerin Chiara Marc-André ter Stegen 32 Tor FC Barcelona 40/0 Gruppe von Fans Oliver Baumann 33 Tor TSG Hoffenheim 0/0 strickende Dame Alexander Nübel 27 Tor VfB Stuttgart 0/0 Feuerwehrmänner Joshua Kimmich 29 Abwehr FC Bayern München 84/6 Wolfgang Bahro (GZSZ) Antonio Rüdiger 31 Abwehr Real Madrid 68/3 Arif Kelmes (Dönerladen Hisar) Jonathan Tah 28 Abwehr Bayer 04 Leverkusen 23/0 Rashid Hamid & Oma Lotti David Raum 26 Abwehr RB Leipzig 20/0 Lufthansa Benjamin Henrichs 27 Abwehr RB Leipzig 14/0 Schulklasse Nico Schlotterbeck 24 Abwehr Borussia Dortmund 11/0 Tagesschau Robin Koch 27 27 Abwehr Eintracht Frankfurt 8/0 World Wide Wohnzimmer & Deniz Aytekin Maximilian Mittelstädt 27 Abwehr VfB Stuttgart 2/1 Peter Schilling Waldemar Anton 27 Abwehr VfB Stuttgart 1/0 Busfahrerin Toni Kroos 34 34 Mittelfeld Real Madrid 108/17 ZDF-Reporter Nils Kaben Ilkay Gündogan 33 Mittelfeld FC Barcelona 75/18 Werbetafeln in Berlin am Alexanderplatz Leroy Sané 28 28 Mittelfeld FC Bayern München 59/13 Schirn Kunsthalle Frankfurt Jamal Musiala 21 Mittelfeld FC Bayern München 27/2 Lothar Matthäus Florian Wirtz 21 Mittelfeld Bayer 04 Leverkusen 16/1 Nina Chuba Pascal Groß 32 Mittelfeld Brighton & Hove Albion 5/0 Günther Jauch Robert Andrich 29 Mittelfeld Bayer 04 Leverkusen 3/0 Einfach mal Luppen Chris Führich 26 Mittelfeld VfB Stuttgart 3/0 Bäckerei Seeger in Nagold Aleksandar Pavlovic 20 Mittelfeld FC Bayern München 0/0 Frauke Ludowig Thomas Müller 34 Sturm FC Bayern München 128/45 Kunde in einem Friseursalon Kai Havertz 24 Sturm FC Arsenal 44/15 Calcio Berlin Niclas Füllkrug 31 Sturm Borussia Dortmund 15/11 1LIVE Deniz Undav 27 Sturm VfB Stuttgart 1/0 Togoone Tattooing Maximilian Beier 21 Sturm TSG Hoffenheim 0/0 Bauer

Das letzte Wort bei der Nominierung hatte übrigens doch Bundestrainer Julian Nagelsmann, der am Donnerstag verkündete, dass er vier Torhüter mitnehmen werde. Die Namen von Leon Goretzka und Mats Hummels fehlen erwartungsgemäß. Letzterer war zwar am Mittwochabend in der ProSieben-Sendung „TV total“ nominiert worden – die Aktion stellte sich allerdings schnell als Fake heraus. Geschadet hat das der großen Show des DFB nicht.