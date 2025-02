Wetter-Chaos: Hamburger Fußball-Verband stellt den Spielbetrieb vorerst ein

Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) hat alle Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele an diesem Wochenende (14.02.2025 bis 16.02.2025) abgesagt. Grund dafür seien die vorherrschenden Platzverhältnisse, teilte der Verband am Freitag mit. Die Entscheidung sei in Absprache mit den Bezirksämtern, Städten und Gemeinden gefallen.

Die Verhältnisse ließen einen Spielbetrieb nicht zu, da sie die Gesundheit der Spieler gefährden würden. Zudem seien aufgrund der aktuellen Wetterverhältnisse nach dem Schneefall vom Donnerstag ohnehin keine regulären Spielbedingungen gegeben, heißt es in der Mitteilung. Die Absage betrifft auch alle Kunstrasenplätze in Hamburg. Hallenspiele finden wie geplant statt.

Bisher nur eine Absage in der Regionalliga Nord

In der Oberliga Hamburg hat die Absage zur Folge, dass Spitzenreiter Altona 93 seine Tabellenführung am Freitagabend gegen den Vorletzten, den FC Alsterbrüder, vorerst nicht ausbauen kann. Wann die Spiele der Hamburger Ligen nachgeholt werden sollen, ist noch nicht bekannt.

Welche Auswirkungen die Witterungsverhältnisse auf den Spielbetrieb der Regionalliga Nord haben werden, war zunächst unklar. Bis zum Mittag gab es dort nur eine Absage, wie eine Sprecherin des Norddeutschen Fußball-Verbandes der MOPO sagte. Das Spiel zwischen Weiche Flensburg und dem Bremer SV findet nicht statt. In der vierthöchsten Spielklasse soll es am Sonntag zum Nordderby zwischen der U21 des HSV und dem Werder-Nachwuchs kommen.