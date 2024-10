„Halt’s Maul!“ Fans positionieren sich gegen eigenen Spieler

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen sorgte am Sonntagabend für beste Unterhaltung. Sechs Tore bekamen die Zuschauer beim 2:4 zu sehen. Für Wirbel sorgte aber nicht nur das Geschehen auf dem Rasen mit vielen Treffern und einem Platzverweis, sondern auch Wölfe-Stürmer Kevin Behrens.

Dieser sorgte nämlich in der Länderspielpause für Aufsehen, als herauskam, dass er sich weigerte, ein Trikot in Regenbogenfarben zu unterschreiben. „So eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht“, soll er gesagt haben. Eine Aussage, die nicht nur in der breiten Öffentlichkeit für Wirbel sorgte, sondern auch dem eigenen Anhang missfiel.

Auch Politikerin wird kritisiert

Das wurde beim Heimspiel gegen Bremen deutlich, als die Fans ihren Ärger zum Ausdruck brachten. „Egal ob Daniela oder Kevin, Behrens, halt’s Maul“, stand auf einem Spruchband im Fanblock der Wölfe.

Bei der ersten Person handelt es sich übrigens um Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens, die vor dem Zweitliga-Spiel Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig für Unmut in der Ultraszene sorgte, als sie damit drohte, ein Zutrittsverbot auszusprechen. Die Ultras beider Lager blieben dem Spiel daraufhin fern. Solidarisierung gab es jetzt aus Wolfsburg.