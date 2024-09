„Halt die Klappe!” Schalke-Spieler gehen im Training aufeinander los

Auf Schalke läuft es nicht rund. Nur vier Punkte aus vier Spielen und schon neun Gegentore zum Ligastart. Und nun hat es auch noch im Training des Zweitligisten geknallt und auch hier stand die Defensive im Mittelpunkt.

Wenn der Kapitän den Mund aufmacht, hat das oft etwas zu bedeuten. So auch bei Kenan Karaman im Training vor dem Spiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten Karlsruher SC. Ibrahima Cissé hatte zum wiederholten Mal Tobias Mohr hinter sich übersehen, damit ein Gegentor verschuldet. „Zum dritten Mal läuft dir einer im Rücken weg“, schimpfte der S04-Kapitän mit Cissé.

Kenan Karaman faltet Ibrahima Cissé zusammen

Der Verteidiger wollte diese Kritik nicht auf sich sitzen lassen und antwortete Karaman auf Französisch, was diesen wiederum in Rage brachte. „Halt die Klappe!”, brüllte Karaman mehrmals, bevor er sich vor Cissé aufbaute und ihm sagte, er solle nicht in einer Sprache mit ihm sprechen, die er nicht verstehe, weil er das als respektlos empfinde.

Schalke-Trainer Karel Geraerts griff zwar ein, sprach aber nur mit dem jungen Malier und erklärte ihm, was schiefgelaufen war. Besonders hilfreich war das nicht, denn auch nachdem Geraerts noch einmal zehn Minuten auf Cissé eingeredet hatte, wurde die Übung nicht besser, sodass der Trainer einen Schlussstrich zog und ein letztes Mal seine Meinung kundtat. „Karlsruhe hat sogar zwei große Stürmer, das ist viel zu einfach. Wir dürfen nicht solche Scheiß-Tore kassieren!”

„Vielleicht hat er die Übung falsch verstanden. Nach den Worten von Kenan war jeder wach”, erklärte Mohr nach dem Training. „Unser Kapitän hat mal etwas gesagt, vor zehn Jahren wäre das gar kein Thema gewesen. Heutzutage sind die jungen Spieler besser ausgebildet, aber wenn Kenan etwas sagt, ist Ruhe.” Der sportlichen Situation geholfen hat es jedoch definitv nicht.