„Habe mir das abgewöhnt“: Warum sich Nagelsmann keinen Gegner mehr wünscht

Julian Nagelsmann hat für die Viertelfinal-Auslosung in der Nations League keinen Wunschgegner. „So viele Auswahlmöglichkeiten gibt es ja nicht. Es sind unterschiedliche Mannschaften, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden. Alle haben ihren Reiz”, sagte der Bundestrainer nach dem 1:1 (0:0) zum Jahresabschluss in Budapest gegen Ungarn.

Die DFB-Auswahl kann auf Italien, Kroatien oder Dänemark treffen. Die Auslosung findet am Freitagmittag im Schweizer Nyon statt. „Ich habe schon oft gesagt, dass ich bei meiner ersten Auslosung auf Gegner gehofft habe, das kam dann nicht raus, seitdem habe ich mir das abgewöhnt”, sagte Nagelsmann.

Auf Florian Wirtz muss er im Viertelfinal-Hinspiel im März verzichten. Der Leverkusener sah nach seiner Einwechslung in Budapest nach einem taktischen Foul seine zweite Gelbe Karte im Wettbewerb. „Ich ärgere mich ein bisschen über die Gelbe Karte für Flo. Es ist aber wie es ist. Wir werden einen anderen guten Spieler auf den Platz bringen”, sagte Nagelsmann. (sid)