„Hab Angst“: Kroos-Bruder reagiert auf Interview-Abbruch

Der Wirbel um das abgebrochene TV-Interview von Toni Kroos gibt auch seinem Bruder Felix zu denken. Nachdem der Star von Real Madrid sich bei einem ZDF-Reporter über „Scheißfragen“ zum Sieg im Champions-League-Finale beschwert hatte, twitterte Bruder Felix im Scherz: „Was frag ich ihn denn morgen im Podcast? Hab Angst“.

Dazu setzte der 31-Jährige ein traurig-besorgtes Emoji. Kurz darauf reagierte Toni Kroos mit nur einem Wort: „Obacht“.

Felix und Toni Kroos haben Podcast „Einfach mal Luppen“

Die beiden Kroos-Brüder besprechen in ihrem gemeinsamen Podcast „Einfach mal Luppen“ regelmäßig Themen, die sie bewegen. Ex-Weltmeister Toni Kroos (32) ist mit seiner großen Titelsammlung der sportlich erfolgreichere der beiden. Aber auch Felix Kroos schaffte es in den Profifußball und spielte mit Union Berlin in der Bundesliga.

Toni Kroos hatte am Samstag nach dem 1:0 von Real Madrid im Königsklassen-Endspiel gegen den FC Liverpool ein ZDF-Interview ganz kurz nach dem Schlusspfiff nach etwas mehr als einer Minute abgebrochen.

„Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen, und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen“, hatte er zum ZDF-Reporter gesagt. (dpa/pfe)