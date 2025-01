Haaland-Hammer in Manchester: Ex-BVB-Star trifft XXL-Entscheidung

Star-Angreifer Erling Haaland (24) hat einen Megadeal mit dem englischen Fußball-Serienmeister Manchester City geschlossen. Der frühere Dortmunder unterschrieb einen neuen Vertrag über zehn Jahre und bindet sich damit für einen Großteil seiner Karriere bis 2034 an die Citizens. Das teilte der Klub am Freitag mit. Laut The Athletic handelt es sich um „einen der lukrativsten Verträge der Sportgeschichte“.

Durch die Verlängerung erhält der norwegische Nationalspieler demnach verbesserte finanzielle Konditionen, zu genauen Zahlen ist jedoch noch nichts bekannt. Laut The Athletic wurden alle Ausstiegsklauseln aus dem bisherigen, bis 2027 laufenden Vertrag gestrichen. Haaland war in der Vergangenheit immer mal wieder bei Real Madrid gehandelt worden.

Haaland kam für rund 60 Millionen Euro aus Dortmund

„Manchester City ist ein besonderer Verein mit fantastischen Menschen und großartigen Fans, und es ist die Art von Umfeld, die das Beste aus jedem herausholt“, sagte Haaland der offiziellen Klubmitteilung zufolge: „Ich möchte mich weiterentwickeln, weiter daran arbeiten, besser zu werden, und mein Bestes geben, um uns zu helfen, in Zukunft mehr Erfolg zu haben.“ Nun sei er „City, egal was passiert“.

Der Topstürmer war im Sommer 2022 für rund 60 Millionen Euro vom Bundesligisten Borussia Dortmund nach England gewechselt. Unter Teammanager Pep Guardiola gewann Haaland mit City 2023 das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League. In der Vorsaison verteidigte Manchester zudem erfolgreich den Titel in der Premier League. In 126 Spielen für City erzielte Haaland 111 Treffer und sorgte in der kurzen Zeit für zahlreiche Rekorde.

In dieser Saison hat der Meister mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und steht nach 21 Spielen nur auf Rang sechs. Haaland kommt in dieser Premier-League-Spielzeit bislang auf 16 Tore. (sid)