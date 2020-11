Haaland-Ersatz gefunden?: BVB hat finnischen Stürmer im Visier

Nachdem Supertalent Youssoufa Moukoko (16) sein Bundesliga-Debüt gegeben hat und Erling Haaland (20) mit vier Treffern gegen Hertha BSC Dortmund zum Sieg schoss, beobachtet der BVB einen neuen Stürmer. Den Finnen Marcus Forss (21).



Suchen die Borussen womöglich schon einen Nachfolger von Erling Haaland? Wie „The Athletic“ berichtet, haben die Dortmunder nun schon zum wiederholten Male den finnischen Stürmer Marcus Forss beobachtet. Laut des Berichts waren Scouts der Westfalen anwesend, als dieser gegen Frankreich am 11. November sein Debüt in der Nationalmannschaft gab und sofort auch ein Tor schoss.



BVB beobachtet Finnen Marcus Forss vom FC Brentford

Union Berlin soll auch seine Späher geschickt haben. Forss spielt derzeit beim FC Brentford in der zweinten Liga Englands, der englischen Championship und erzielte in 13 Pflichtspielen sechs Tore. Der 21-Jährige hat in England aber noch einen Vertrag bis 2023.

Das englische Portal „teamtalk“ schrieb aber vor einiger Zeit, dass Dortmund den Finnen schon im Winter kaufen könnte, um ihn dann sofort wieder zu verleihen.