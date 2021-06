Haaland-Doppelpack gegen Sevilla: 2:2! Dortmund zittert sich ins Viertelfinale

Mit ihrem Wunderstürmer und einer soliden Defensive hat sich Borussia Dortmund zum ersten Mal seit 2017 für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert. Das 2:2 gegen den FC Sevilla reichte den Westfalen nach dem 3:2-Hinspielsieg zum Weiterkommen.

Trainer Edin Terzic hatte seine Borussen defensiv eingestellt. Stürmer Erling Haaland war vorne erstmal auf sich allein gestellt. Doch Haaland wäre nicht Haaland, wenn ihn das bekümmern würde.

Champions League: Dortmund reicht 2:2 fürs Viertelfinale

In der 35. Minute leitete Thomas Delaney einen Dortmunder Konter ein, Marco Reus legte zurück auf Haaland – und der Norweger erzielte in seinem 14. Champions-League-Spiel seinen 19. Treffer. 1:0 für Dortmund!

Erling Haaland (l.) erzielt das 1:0 für Dortmund imago images/Ulrich Hufnagel Foto:

Nach der Pause stahl Schiedsrichter Cüneyt Cakir den Spielern die Schau. Nach feinem Doppelpass mit Reus legte Haaland (48.) schnell zum vermeintlichen 2:0 nach. Cakir schaute sich den Treffer lange an – nicht weil er so schön war, sondern weil ein Foul an Sevillas Fernando vorlag.

Haaland-Doppelpack: Dortmund im Viertelfinale der Königsklasse

Vor diesem Foul hatte aber Koundé wiederum Haaland gehalten, also: kein Tor, auch kein Freistoß für Sevilla, sondern Elfmeter für Dortmund. Schöne neue Video-Welt …

Ein Fernsehabend 2021: Cüneyt Cakir guckt ganz genau hin imago images/Kirchner-Media Foto:

Haaland trat an, verschoss – und durfte den Strafstoß wiederholen, weil Sevilla-Keeper Bono die Linie zu früh verlassen hatte. Seine zweite Chance nutzte der Goalgetter dann in der 54. (!) Minute zum 2:0.

En-Nesyri (69.) verkürzte ebenfalls per Elfmeter auf 2:1 und glich in der sechsten Minute der Nachspielzeit sogar noch aus. Aber Dortmund brachte das Ergebnis in den letzten Sekunden über die Zeit.