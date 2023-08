Rekord-Deal steht! City macht Leipzig-Profi zum teuersten Verteidiger der Welt

Josko Gvardiol von RB Leipzig steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Manchester City. Der Kroate wirkte bereits nicht mehr bei Leipzigs Testspielen mit, daher dürfte eine offizielle Bestätigung der beiden Vereine bald folgen. Die Sachsen sollen für den kroatischen Nationalspieler rund 90 Millionen Euro erhalten – damit wird Gvardiol der teuerste Verteidiger aller Zeiten!

Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs drohten schon zu scheitern, wurden nun aber wieder neu aufgenommen. Der Transfer des 21 Jahre alten Innenverteidigers soll in den kommenden Tagen auch offiziell verkündet werden, berichtet die „Bild“. Transferexperte Fabrizio Romano schreibt, dass der Medizincheck am Freitag erfolgen soll. Damit bekommt Pep Guardiola wohl doch noch seinen Wunschspieler für die Verteidigung. Leipzig hatte den Engländern zuletzt eine Deadline gesetzt.

Leipzigs Gvardiol vor Wechsel zu Manchester City

Gvardiol löst damit Harry Maguire als teuersten Abwehrspieler ab, der war 2019 für 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United gewechselt. RB Leipzig verkauft Gvardiol nun für ca. das Fünffache des damaligen Einkaufspreises (er kam 2021 für ca. 18 Millionen Euro von Dinamo Zagreb nach Leipzig), 15 Prozent der jetzigen Ablöse muss Leipzig noch an Ex-Klub Zagreb weitterreichen.

Der Pokalsieger wollte den Transfer am Mittwoch nicht bestätigen. Allerdings fehlte Gvardiol in den beiden für den Nachmittag angesetzten Testspielen gegen den von Thorsten Fink trainierten belgischen Erstligisten VV St. Truiden und Regionalligist VSG Altglienicke in den Aufstellungen.

RB Leipzig: Eine Spur führt mal wieder nach Frankreich

Bislang wurde für die Bullen-Defensive El Chadaille Bitshiabu aus Paris verpflichtet, aber es soll noch mindestens ein weiterer Spieler kommen. Wunschkandiat bleibt Castello Lukeba, der junge Franzose ist erst 20 Jahre alt und spielt momentan noch bei Olympique Lyon.

Leipzig ist schon länger an Lukeba interessiert und soll mittlerweile ein drittes Angebot über 30 Millionen Euro abgegeben haben, welches die Franzosen jedoch auch abgelehnt haben sollen. Leipzigs Geschäftsführer Sport Max Eberl will die Bemühungen nach dem so gut wie sicherem Abgang von Gvardiol nochmals intensivieren. (dpa/fs)