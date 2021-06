Gut für den HSV?: Hannovers Torjäger Marvin Ducksch steht vor Saisonpremiere

Mit drei Toren und drei Tor-Vorlagen ist Marvin Ducksch Hannovers Top-Scorer in dieser Saison. So ganz zufrieden ist man mit ihm bei den Niedersachsen trotzdem nicht. Ducksch macht zu wenig aus seinen Möglichkeiten. Seine Trefferquote ist bei bislang 35 Torschüssen in dieser Saison einfach viel zu gering. Bekommt er nun im Nord-Duell einen Denkzettel?

Bislang stand Ducksch bei allen neun Liga-Spielen für Hannover in der Startelf. Beim Duell gegen den HSV könnte sich dieses Bild nun ändern.

HSV gegen Hannover: 96-Torjäger Ducksch droht die Bank

Beim Abschusstraining der Niedersachsen gehörte der 26-Jährige am Freitag in Hannover nicht zur A-Elf. Hendrik Weydandt durfte als einzige Spitze ran.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Trainer Thioune warnt vor dem Krisen-Gipfel

Ducksch kam in seiner Karriere bislang übrigens bei zwei Spielen gegen den HSV zum Einsatz. Er verlor mit Hannover und Dortmund jeweils 0:3.