Gündogan und Füllkrug jubeln in der Premier League

Ilkay Gündogan hat eine torreiche Rückkehr zu Manchester City erlebt. Der englische Meister schlug Aufsteiger Ipswich Town 4:1 (3:1) – auch ein überraschender Rückstand brachte die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola nicht aus dem Konzept. Gündogan kam einen Tag nach seinem Abschied vom FC Barcelona in der 71. Minute zu seinem Comeback.

Zuvor hatte der ehemalige DFB-Kapitän von der Bank besorgt beobachtet, wie Sammie Szmodics (8.) den Außenseiter mit einem Kullerball in Führung schoss. Dann aber drehte City hocheffizient auf. Torjäger Erling Haaland (11./15.) und der belgische Regisseur Kevin De Bruyne (14.) entschieden die Begegnung binnen vier Minuten – auch unter Mithilfe von Gäste-Torwart Arijanet Muric, der beim 1:2 und 1:3 keine gute Figur machte. Haaland (88.) erhöhte in der Schlussphase zum Endstand.

Ilkay Gündogan kehrte jüngst zu Manchester City zurück

Knapp 14 Monate nach seinem Herzenswunschwechsel zu Barça war Gündogan am Freitag, nur vier Tage nach seinem Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft, ablösefrei zu seinem langjährigen Erfolgsklub und seinem großen Förderer Guardiola zurückgekehrt. Der Abschied von den Katalanen hatte sich abgezeichnet: Barça steckt in finanziellen Nöten und muss unter anderem Gehälter einsparen.

Nationalstürmer Niclas Füllkrug durfte mit West Ham United durch ein 2:0 (2:0) bei Crystal Palace mit Teammanager Oliver Glasner derweil über den ersten Saisonsieg jubeln. Wie schon am ersten Spieltag gegen Aston Villa (1:2) kam Füllkrug erst in der zweiten Hälfte aufs Feld, war durch seinen Laufweg dann aber zumindest indirekt am zwischenzeitlichen 1:0 durch Tomas Soucek beteiligt. In der Schlussphase vergab der ehemalige Dortmunder die große Chance zu seinem Premierentor. (aw/sid)