Guardiola bleibt in der Krise, Füllkrug jubelt – Schock überschattet den Boxing Day

Manchester City kann auch gegen den FC Everton nicht gewinnen. Zu allem Überfluss verschießt Erling Haaland auch noch einen Elfmeter. Eine Niederlage muss der FC Chelsea einstecken.

Manchester City findet einfach keinen Ausweg aus der sportlichen Krise. Im Heimspiel gegen den FC Everton kam der englische Meister am zweiten Weihnachtstag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Bernardo Silva (14. Minute) hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht. Nach einem erneuten Leistungseinbruch glich Iliman Ndiaye (36.) aber noch vor der Pause aus. Die größte Chance auf einen City-Sieg vergab anschließend Erling Haaland, der einen Foulelfmeter (53.) verschoss.

Fulham gewinnt erstmals seit 45 Jahren beim FC Chelsea

Eine fast schon historische Niederlage kassierte der Tabellenzweite FC Chelsea trotz Führung beim 1:2 im Duell mit dem FC Fulham. Für die Blues war es die erste Pleite an der heimischen Stamford Bridge gegen den Rivalen aus London seit 45 Jahren. Cole Palmer traf für Chelsea (16.), Harry Wilson (82.) und Rodrigo Muniz (90.+5) drehten die Partie in der Schlussphase zugunsten von Fulham. Chelsea liegt damit aber immer noch sieben Zähler vor City.

„Wir akzeptieren das. Das ist das Leben. Wir haben sehr, sehr oft schon nicht damit gerechnet, dass wir verlieren würden. Aber was musst du tun? Weitermachen“, sagte City-Trainer Pep Guardiola. „Natürlich brauchen wir gute Ergebnisse, wir haben sie aber nicht bekommen.“

Manchester City zuletzt mit nur einem Sieg aus 13 Spielen

Von den vergangenen 13 Pflichtspielen hat die Mannschaft von Guardiola damit nur eines gewonnen. In der Tabelle könnte der Abstand zu den Champions-League-Rängen weiter anwachsen.

Trotz der schwersten Krise während Guardiolas Zeit als City-Trainer wäre es fast perfekt für die Gastgeber losgegangen. Schon in der 3. Minute hätte der Ex-Leipziger Josko Gvardiol City in Führung bringen können, sein Kopfball landete aber am Pfosten. Gut zehn Minuten später grätschte Bernardo Silva den Ball dann etwas glücklich ins Tor – viel Selbstvertrauen gab dieser Treffer City aber nicht.

Das City-Spiel war geprägt von Verunsicherungen und Fehlern, einen davon nutzte Everton schließlich aus. Weil Manuel Akanji am Ball vorbei trat, machte Ndiaye per herrlichem Dropkick den Ausgleich. Anschließend scheiterte Haaland per Strafstoß am stark parierenden Jordan Pickford.

Fabianski-Schock überschattet Sieg von West Ham

Bei einem weiteren Premier-League-Spiel am Boxing Day stand ein Torwart aus deutlich dramatischerem Grund im Mittelpunkt. West Hams Torhüter Lukasz Fabianski musste beim 1:0-Sieg beim FC Southampton nach einem Zusammenprall ausgewechselt und mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Der 39-Jährige hat sich womöglich am Kopf verletzt. Nähere Informationen zum Gesundheitszustand des Fußballprofis gab es nach den schockierenden Szenen zunächst nicht.

Fabianski hatte nach einem Eckball nach knapp einer halben Stunde offenbar den Ellenbogen von Gegenspieler Nathan Wood ins Gesicht bekommen. Der 57-malige polnische Nationaltorwart wurde mehrere Minuten auf dem Rasen behandelt. Auch Southampton-Keeper Aaron Ramsdale eilte von der Gegenseite hinüber, um sich nach ihm zu erkundigen.

Füllkrug bereitet Siegtor in Southampton vor

Fabianski wurde schließlich durch Alphonse Aréola ersetzt und unter dem Applaus der Zuschauer hinausgebracht. Der deutsche Nationalstürmer Niclas Füllkrug bereitete in der 59. Minute per Kopf West Hams Siegtor durch Jarrod Bowen vor. Es war die zweite Vorlage des früheren Bundesliga-Angreifers in dieser Saison. (dpa/mp)