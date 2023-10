Gründe nicht bekannt: Dortmund suspendiert Toptalent

Borussia Dortmund hat Nachwuchsspieler Paris Brunner suspendiert. Wie der Verein mitteilte, wird der 17 Jahre alte Angreifer „bis auf Weiteres nicht am Spielbetrieb des BVB teilnehmen“.

Über Ursachen der Maßnahme machte der Tabellenvierte keine Angaben, die Rede war von „disziplinarischen Gründen“. Seit der Saison 2020/21 war Brunner Teil der Dortmunder Jugendteams.

BVB: Fritz-Walter-Medaille für Paris Brunner

In der U19-Bundesliga West erzielte der Youngster in der laufenden Saison zehn Tore in sieben Spielen. Zudem lief Brunner für die deutsche U16- und U17-Nationalmannschaft auf und traf in insgesamt 24 Einsätzen 16 Mal.

Das könnte Sie auch interessieren: Spielergewerkschaft schlägt Alarm: Kündigung wegen Palästina-Post nicht immer erlaubt

Brunner war Ende August vom DFB mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler des Jahrgangs 2006 ausgezeichnet worden. Er gilt als potenzieller Kandidat für den Sprung in die Profi-Mannschaft. (aw/dpa)