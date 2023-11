Großer Knall in Mainz: Trainer Svensson tritt zurück!

In der Fußball-Bundesliga gibt es den zweiten Trainerwechsel in dieser Saison. Beim FSV Mainz 05 ist Bo Svensson als Übungsleiter zurückgetreten. Der Verein bestätigte inzwischen einen entsprechenden Bericht von Sport 1.

Am Mittwoch hatten die Mainzer mit 0:3 bei Hertha BSC im DFB-Pokal verloren. Eine Pleite, die das Fass beim Tabellenletzten der Bundesliga, der saisonübergreifend 14 Spiele nicht gewinnen konnte, zum Überlaufen brachte.

Svensson sei am Donnerstag auf FSV-Sportvorstand Christian Heidel zugekommen. „Hier geht es nicht um mich, hier geht es um den Verein“, habe er diesem und der Mannschaft nach Sport1-Informationen mitgeteilt.

Bo Svensson startete als Trainer zunächst voll durch

Svensson, der von 2007 bis 2014 als Spieler für die Mainzer aktiv war, war im Januar 2021 als Cheftrainer zum FSV zurückgekehrt und zu Beginn voll durchgestartet. Mit der besten Rückrunde der Vereinsgeschichte sicherte er den zuvor abgeschlagenen Mainzern souverän den Klassenerhalt.

Nach der derben Klatsche in Berlin hatte Sportdirektor Martin Schmidt ein Bekenntnis zu Svensson vermieden. Einer möglichen Entlassung kam Svensson daher eventuell zuvor. Im Bundesliga-Heimspiel gegen Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr) wird Interimslösung Jan Siewert, Trainer der zweiten Mannschaft des FSV, auf der Mainzer Bank Platz nehmen.

Svensson ist der zweite Trainer, der in dieser Bundesliga-Saison vorzeitig aufhört beziehungsweise gehen muss. Am 9. Oktober hatte der FC Augsburg Enrico Maaßen entlassen. Die bayerischen Schwaben fanden unter Nachfolger Jess Thorup, der seine ersten beiden Spiele gewann, in die Erfolgsspur zurück.