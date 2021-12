Sie kennen keine Gnade. Für den FC Bayern München ging es um nichts, der FC Barcelona musste um jeden Preis seine größte Schmach seit 21 Jahren verhindern. Und scheiterte auf ganzer Linie.

Mit 3:0 (2:0) gewann der FC Bayern gegen die einst so stolzen Katalanen, die nach dem Abgang von Lionel Messi nur noch ein Schatten früherer Tage sind. Erstmals seit der Saison 2000/2001 – damals war Pep Guardiola noch Kapitän – scheiterte Barcelona in der Gruppenphase der Champions League.

Die Bayern dürfen sich dagegen über eine perfekte Vorrunde freuen. Sechs Spiele, sechs Siege. Der Erfolg im Geisterspiel gegen gruselige Gäste geriet nie in Gefahr. Thomas Müller (34.) machte mit seinem siebten Tor im achten Spiel gegen Barcelona per Kopfball-Bogenlampe den Anfang, nach einem Flatterball von Leroy Sané patzte Marc-André ter Stegen im Barça-Tor – 2:0 (43.). Jamal Musiala, der in der Startelf stand, machte nach 61 Minuten alles klar. Xavi darf Barça ab Februar in der Europa League trainieren.