„Grausame Tat“ nach Champions-League-Spiel: Familie von Porto-Trainer attackiert

Das Auto der Familie von Sérgio Conceição, Trainer des portugiesischen Meisters FC Porto, ist nach der 0:4-Niederlage am Dienstag in der Champions League gegen den FC Brügge bei der Abfahrt vom Stadion attackiert worden. Das teilte der Klub am Mittwoch mit.

Wie lokale Medien berichteten, befanden sich in dem Fahrzeug Conceição Frau und ihre zwei Söhne. Unbekannte sollen das Auto mit Steinen beworfen haben, verletzt wurde wohl keiner.

„Porto weist den Angriff auf das Auto der Familie von Trainer Sérgio Conceição gestern Abend vor dem Estádio do Dragão entschieden zurück“, hieß es in einem Statement des Klubs: „Porto bedauert auch den mangelnden Schutz durch die Behörden und fordert, dass der oder die Urheber dieser grausamen Tat schnell ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden.“

Bereits in der Vorwoche unterlagen die Portugiesen Atlético Madrid, nachdem die Spanier in der Nachspielzeit durch zwei Tore das Spiel 2:1 gewinnen konnten. Somit steht der FC Porto derzeit auf dem letzten Platz in der Gruppe und empfängt Anfang Oktober Bayer Leverkusen, die am Dienstag überzeugend gegen Atletico Madrid gewinnen konnten. (sid/pw)