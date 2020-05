Gratis-Fußball in Altenheimen: Pay-TV-Sender macht Senioren glücklich

Die spanische La Liga soll fortgesetzt werden, schon Mitte Juni könnte der Ball in der ersten und zweiten Spielklasse wieder rollen. Fußballfans dürfen ebenso wie in Deutschland nicht in die Stadien gehen. Bewohnern von Altenheimen soll der Rest der Saison dafür aber kostenlos übertragen werden.

Darauf einigten sich das Medienunternehmen Mediapro, das die Übertragungsrechte besitzt, und Vertreter von La Liga, wie die Nachrichtenagentur Europa Press am Donnerstag meldete. Man wolle mit den „Emotionen rund um den Fußball“ den älteren Menschen über die Einsamkeit, welche durch die Besuchseinschränkungen herrscht, hinweg helfen.

Liga-Neustart als Ablenkung

Viele Menschen leben seit mehr als 70 Tagen in weitgehender Isolation. Die Generation, die Fußballübertragungen früher noch über kleine, quäkende Transistorradios verfolgt habe, könne sich jetzt die Spiele im hochauflösenden Standard HDTV ansehen, schrieb Europa Press.

Die spanische Regierung stimmte Plänen zu, dass der Ligabetrieb ab dem 8. Juni fortgesetzt werden darf. Es gilt als wahrscheinlich, dass die ersten Spiele am 12. Juni starten werden.