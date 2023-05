Granaten-Angriff auf Fußball-Fans: Über 20 Verletzte

Bei einem Granatenangriff auf Fans eines örtlichen Fußballvereins in Äthiopien sind mindestens 23 Menschen verletzt worden. Das teilten Behörden in Bahir Dar, der Hauptstadt der politisch instabilen Region Amhara, am Donnerstag mit.

Den Angaben zufolge wollten die Fans des lokalen Fußballklubs Bahir Dar Kenema einen Bus besteigen, als sie beschossen wurden. Unklar blieb zunächst, wann sich der Vorfall ereignete. Am Freitag war ein Spiel gegen den derzeitigen Tabellenführer der ersten äthiopischen Fußballliga geplant.

Ähnliche Angriffe auf Fußballvereine und Fans sind in dem Land am Horn von Afrika äußerst selten. In der Amhara-Region, der zweitbevölkerungsreichsten Region Äthiopiens, kommt es jedoch seit Monaten immer wieder zu sporadischen Unruhen.

Obwohl der jahrelange Bürgerkrieg in der angrenzenden Region Tigray seit vergangenem Jahr beendet wurde, gibt es weiterhin Spannungen zwischen amharischen Milizen und der Zentralregierung, die diese entwaffnen möchte. Seither kommt es zu teils gewaltsamen Protesten in der Region. (dpa/dv)