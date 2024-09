Goretzka-Gesänge während Kompany-Interview – Bayerns Trainer wird deutlich

Leon Goretzka kam, traf – und erntete ein großes Lob vom Trainer. „Leon ist wichtig für uns, und er wird auch wichtig sein“, sagte Bayern Münchens Coach Vincent Kompany nach dem furiosen 9:2 (3:0) gegen Dinamo Zagreb in der Champions League bei DAZN. Nachdem Goretzka zuletzt in der Bundesliga nicht einmal zum Kader gehört hatte, trug er sich nun wieder in die Torschützenliste ein.

„Er ist beliebt in der Mannschaft. Wir können nur elf Spieler spielen lassen, das ist auch normal. Er ist ganz wichtig in dieser Mannschaft“, sagte Kompany, der betonte: „Es gibt keine Möglichkeit, in die Mannschaft zu kommen, wenn man nicht alles dafür tut. Er macht das gut. Ich bin für die Spieler, nicht gegen sie, das ist mein Job. Man muss immer dran glauben.“

Goretzka erzielte das neunte Bayern-Tor gegen Zagreb

Goretzka ist aber nicht nur bei der Mannschaft beliebt, wie über die TV-Mikros während Kompanys Interview zu hören war. Der Nationalspieler a.D. absolvierte mit den nicht oder spät eingewechselten Bayern-Stars noch ein paar Läufe auf dem Rasen der Allianz Arena. „Leon, Leon“ hallte es von der Tribüne. Auch die Bayern-Fans mögen ihn.

Goretzka setzte in der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2) den Schlusspunkt unter eine starke Begegnung. Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte Goretzka vor der Partie Mut gemacht: „Leistungssport ist hart. Es ist von Anfang an klar gesagt worden, dass es schwer werden kann. Trotzdem ist er geblieben, daher ist er Mitglied des Kaders.“ (sid/jhs)